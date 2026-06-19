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Epaileak aske utzi ditu Hezbolarekin zerikusia dutelakoan Bizkaian atxilotutako bi lagunak

Pasaporteak kendu dizkiete eta hamabost egunean behin epaitegian agertu beharko dute. Bi gazteak Iranekin bat plataformako kideak dira; talde horrek "inperialismo genozida salatzearen" aurkako kanpaina bat salatu du.

Getxon eta Bilbon atxilotutako gazteen alde
Iranekin bat plataformako kideak, atxilotuen aldeko elkarretaratzean. Argazkia: @Iranekinbat
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EITB

Azken eguneratzea

Fidantzarik gabe baldintzapean aske utzi ditu Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko epaileak asteartean Bilbon eta Getxon atxilotutako bi lagunak.

Epaileak kautelazko neurri hauek ezarri dizkie biei: pasaporteak kentzea, Espainiako Estatutik irteteko debekua, hamabost egunean behin euren bizilekuetatik gertuen dagoen epaitegian agertzea, edozein unetan lokalizatu ahal izateko bizilekuaren eta telefono-zenbaki baten berri ematea, iturri juridikoek jakitera eman dutenez.

Polizia iturrien arabera, Hezbolaren eta talde armatu palestinarren propaganda bideoak gaztelaniaz zabaltzen dituen Telegrameko kanal baten ustezko arduradunak izatea leporatzen diete; besteak beste, Irango erregimenaren irudiak zabaldu eta soldadu israeldarren aurkako erasoen berri ematen ei zuten bide horretatik.

Hezbola Libanoko Parlamentuan presentzia duen legezko alderdi politikoa da. Beso armatua Europar Batasuneko talde terroristen zerrendan sartu zuten, baina ez erakunde osoa.

Iranekin bat taldearen salaketa

Atxilotutako bi gazteak Iranekin bat plataformako kideak dira, eta horien arduradunek elkarretaratzea egin dute ostiral honetan Bilbon, "Erresistentzia ez da delitua" lelopean.

Atxiloketak plataformaren eta haren kideen aurkako "seinalatze mediatiko" baten ondoren egin zirela salatu dute. Taldeak elkartasuna adierazi die bi atxilotuei eta "elkartasun internazionalistaren errepresioa eta kriminalizazioa" salatzen jarraituko dutela azpimarratu dute.

Auzitegi Nazionala Iran Bilbo Getxo Gizartea

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