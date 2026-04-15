Europar Batasunak "teknikoki prest" du adina egiaztatzeko doako aplikazioa, adingabeak sareko eduki kaltegarrietatik babesteko
Helburua da, beranduenez urtearen amaieran, estatu kide guztiek bermatua izan dezatela aplikaziorako sarbidea, Europa mailan tresna bat izan dezaten, gailu mugikorren eta beste batzuen bidez sare sozialetara sartzen diren erabiltzaileen benetako adina egiaztatzeko.
Europako Batzordeak asteazken honetan iragarri duenez, dagoeneko "teknikoki prest" dago sare sozialetara sartzen diren erabiltzaileen adina egiaztatzeko eta plataformek adingabeen sarbide-mugak errespetatzen dituztela egiaztatzeko Europako aplikazio berria. Tresna doakoa izango da, eta "laster" egongo da erabiltzaileen eskura. Hori dela eta, Bruselak konpainiei ohartarazi die aurrerantzean ez dutela aitzakiarik izango adingabeen babesaren arloko Europako legedia betetzeko.
"Plataformak guztiz fida daitezke adina egiaztatzeko dugun aplikazioaz, eta, beraz, aurrerantzean ez dute aitzakiarik izango. Europak doako irtenbide erabilerraz bat eskaintzen du, gure seme-alabak eduki kaltegarri eta ilegalen aurrean babesteko", azaldu du Ursula von der Leyen EBko Exekutiboaren buruak, galderetarako aukerarik gabeko agerraldi batean.
Plataformek urte amaieran erabiltzaileen adina egiaztatzeko eta baliozkotzeko aukera emango duen tresna bat izan beharko dute, eta, EBren bertsioa instalatzera behartuta egongo ez diren arren, hori erabili ezean, justifikatu egin beharko dute erabiltzen duten tresnak estatu eta Europako araudia betetzeko adinako bermeak dituela.
Egutegi argirik ez dagoen arren, helburua da, beranduenez urtearen amaieran estatu kide guztiek bermatua izan dezatela aplikaziorako sarbidea, Europa mailan tresna bat izan dezaten, gailu mugikorren bidez (beste batzuen bidez, ere bai) sare sozialetara sartzen den erabiltzaileen benetako adina egiaztatzeko. Aplikazioa hainbat hilabetez egon dira probatzen, proiektu pilotuarekin bat egin zuten herrialdeetan, teknologia lurraldeen berezitasunetara egokitzeko.
Xehetasun teknikoak ez dira ezagutzera eman, baina Von der Leyenekin batera hitz egin duen Henna Virkkunen Subiranotasun Teknologikoko, Segurtasuneko eta Demokraziako EBko presidenteordeak ziurtatu du garatutako sistemak erabiltzaileen datuen babesa bermatzen duela, erabiltzaileek "datuen kontrol osoa" izango dutela Europako plataforma berriaren bidez adinaren araberako murrizketak dituen zerbitzu batera sartzen direnean.
Europako Batzordea neurri posibleak aztertzen ari da adingabeei sare sozialetarako sarbidea mugatzeko, baina, orain arte, saihestu egin du Europar Batasuneko herrialde guztietan gutxieneko adin komun bakarra ezartzea, herrialde bakoitzaren eskumena baita, eta murrizketa komun bat artikulatzea teknikoki eta legalki konplikatua da.
