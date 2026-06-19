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Osakidetza desmiente que la OPE de Enfermería del domingo haya sido suspendida por el calor

El Departamento de Salud precisa que la prueba se realizará según lo programado y recuerda que Osakidetza informará siempre a través de sus canales oficiales de cualquier posible cambio.
Captura de la falsa nota de Satse informando de la anulación de la OPE. Osakidetza
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EITB

Última actualización

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha informado de que circula una información falsa sobre una posible cancelación de la OPE de Osakidetza de este domingo para profesionales de enfermería por altas temperaturas. Salud acompaña su desmentido con una captura de una supuesta nota del sindicato de enfermería Satse informando de la suspensión de la OPE. 

La consejería que dirige Alberto Martínez asegura, por contra, que la prueba se realizará según lo previsto. 

Por último, recuerda que Osakidetza siempre informa a través de sus canales oficiales y que en caso de que hubiera cualquier cambio que pudiera afectar al desarrollo de las pruebas, lo comunicaría por esas vías. 

El Departamento de Seguridad ha activado para el domingo una alerta naranja por temperaturas altas extremas (se esperan hasta 40 ºC), que ha obligado a cancelar diversos actos en Bilbao, Sopela o Barakaldo

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