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Osakidetzak gezurtatu egin du igandeko erizaintzako proba beroagatik bertan behera geratu dela

Osasun Sailak zehaztu du proba aurreikusita zegoen bezala egingo dutela, eta gogorarazi du Osakidetzak bere kanal ofizialen bidez ematen duela balizko aldaketen berri.

Azterketa bertan behera geratu dela jakinarazten duen Satseren ohar faltsua. Argazkia: Osasun Saial

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EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak jakinarazi duenez, sareetan informazio faltsua zabaldu dute Osakidetzaren lan eskaintza publikoaren azken proba, igandekoa, beroagatik bertan behera geratu dela esanez. Albistea gezurtatzeaz gain, horren berri eman duen Satse sindikatuaren gezurrezko oharra partekatu du Sailak. 

Erizain lanpostuetarako hautagaiek igandean egingo dute proba, eta Alberto Martinezek zuzentzen duen sailak nabarmendu duenez, aurreikusita dagoen moduan egingo dute. 

Azkenik,  gogorarazi du Osakidetzak beti kanal ofizialen bidez ematen duela informazioa, eta proben garapenean eragina izan dezakeen edozein aldaketa izanez gero, bide horietatik zabalduko luketela erantsi du. 

Segurtasun Sailak alerta laranja ezarri du iganderako muturreko tenperatura altuengatik  (39-40 ºC aurreikusi dituzte). Hori dela eta, Bilbon, Sopelan eta Barakaldon egitekoak ziren hainbat ekitaldi bertan behera utzi dituzte. 

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