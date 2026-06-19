Ayuntamientos y entidades suspenden actos para el domingo por el calor extremo
En Bilbao, se ha suspendido el tradicional desfile oficial de los actos de celebración del 726 aniversario de la fundación de la Villa. Por su parte, Gogora ha cancelado el homenaje a gudaris y milicianos vascos que iba a celebrar en la capital vizcaína. La 20 edición de carrera Kosta Trail ha quedado suspendida y también hay anulaciones en Barakaldo.
La alerta naranja por calor extremo emitida por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco para este domingo ha obligado a las instituciones a cancelar actos previstos para el 21 de junio. De momento, han sido tres las actividades canceladas, todas ellas en Bizkaia. El consistorio bilbaíno ha suspendido el desfile oficial de Gau Zuria, mientras que el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, ha anulado el homenaje anual a gudaris y milicianos vascos que iba a celebrarse en el monte Artxanda.
En un comunicado, el Ayuntamiento de Bilbao ha suspendido el acto final de Gau Zuria, el programa de actividades del 726 aniversario de la fundación de la Villa, debido al calor. En concreto, no se celebrará el tradicional desfile oficial, encabezado por el alcalde de Bilbao y la corporación municipal. El desfile iba a tener como punto de partida el consistorio para concluir su recorrido en la estatua de Don Diego López de Haro, fundador de la Villa, donde tendría lugar una ofrenda floral y una exhibición de euskal dantzak.
Por su parte, Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, ha decidido suspender el homenaje anual a gudaris y milicianos vascos que se iba a celebrar en Bilbao. El acto, organizado por Gogora, el Ayuntamiento de Bilbao, asociaciones y fundaciones históricas y grupos memorialistas, iba a tener lugar junto a la escultura 'Aterpe 1936-La huella' del monte Artxanda de la capital vizcaína. Gogora precisa que se reunirá con el resto de organizaciones convocantes para buscar una nueva fecha.
El Ayuntamiento de Barakaldo ha cancelado el concierto de la Banda Municipal de Música de las 12:00 horas en el Parque de las Esculturas y ha atrasado el horario de los tradicionales bailables dominicales, que finalmente comenzarán a las 18:00 horas. También se han trasladado las recomendaciones de Gobierno vasco a las asociaciones de fiestas de los barrios de Zuazo-Arteagabeitia, Llano y Desertu-Urban con el fin de repasar las actividades festivas.
En Sopela (Bizkaia), la 20ª edición de la Kosta Trail ha quedado suspendida. La organización de la carrera ha adoptado la decisión "priorizando la seguridad y la salud de las personas participantes, voluntarias y colaboradoras".
La OPE de Osakidetza no ha sido anulada
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