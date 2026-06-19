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La Ertzaintza busca a un hombre por el atraco a una sucursal bancaria de Basauri

El atraco se registró hacia las 14:45 horas de este jueves y el individuo logró huir de la sucursal. De momento, no se han facilitado más datos del robo ni del botín.
vehículo ertzaintza
Vehículo de la Ertzaintza. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Basauriko banketxe batean lapurreta egin duen gizonaren bila ari da Ertzaintza
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Agencias | EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha abierto una investigación para tratar de localizar a individuo que ayer jueves robó en una sucursal bancaria de Basauri, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. De momento, no se han facilitado más datos del robo ni del botín del atraco. 

El atraco se registró hacia las 14:45 horas de ayer en una oficina bancaria a la que accedió un hombre armado.

El individuo logró huir de la sucursal y la Ertzaintza ha abierto una investigación para dar con él y proceder a su arresto.

Basauri Ertzaintza Robos Bizkaia Delitos Sociedad

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