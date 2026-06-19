La Ertzaintza ha abierto una investigación para tratar de localizar a individuo que ayer jueves robó en una sucursal bancaria de Basauri, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. De momento, no se han facilitado más datos del robo ni del botín del atraco.

El atraco se registró hacia las 14:45 horas de ayer en una oficina bancaria a la que accedió un hombre armado.

El individuo logró huir de la sucursal y la Ertzaintza ha abierto una investigación para dar con él y proceder a su arresto.