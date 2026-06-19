BIZKAIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Basauriko banketxe batean lapurreta egin zuen gizonaren bila ari da Ertzaintza

Lapurreta ostegunean gertatu zen, 14:45 aldera, eta gizonak dirua hartu eta ihes egitea lortu zuen. Ertzaintzak ikerketa abiatu du, eta oraingoz ez du lapurretaren inguruko datu gehiagorik zabaldu. 

vehículo ertzaintza

Ertzaintzaren ibilgailu bat. Artxiboko argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak ikerketa abiatu du, atzo, Basaurin, banketxe batean lapurreta egin zuen gizona aurkitu eta atxilotzeko, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez. Oraingoz, ez dute lapurretaren eta ostutako diruaren inguruko xehetasun gehiagorik eman. 

Aipaturiko iturrien arabera, 14:45 aldera gizon armatu bat sartu zen Basauriko banketxe batean, eta dirua ostu zuen. 

Lapurrak ihes egin zuen, eta Ertzaintzak haren bila jarraitzen du.

Basauri Ertzaintza Lapurretak Bizkaia Delituak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X