Basauriko banketxe batean lapurreta egin zuen gizonaren bila ari da Ertzaintza
Lapurreta ostegunean gertatu zen, 14:45 aldera, eta gizonak dirua hartu eta ihes egitea lortu zuen. Ertzaintzak ikerketa abiatu du, eta oraingoz ez du lapurretaren inguruko datu gehiagorik zabaldu.
Ertzaintzak ikerketa abiatu du, atzo, Basaurin, banketxe batean lapurreta egin zuen gizona aurkitu eta atxilotzeko, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez. Oraingoz, ez dute lapurretaren eta ostutako diruaren inguruko xehetasun gehiagorik eman.
Aipaturiko iturrien arabera, 14:45 aldera gizon armatu bat sartu zen Basauriko banketxe batean, eta dirua ostu zuen.
Lapurrak ihes egin zuen, eta Ertzaintzak haren bila jarraitzen du.
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