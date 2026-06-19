Osakidetza busca posibles contactos tras detectarse un caso de tuberculosis en un club de Trapagaran

Osakidetza intenta localizar a posibles contactos de un caso de tuberculosis pulmonar bacilífera detectado el pasado 3 de junio en un club de Trapagaran (Bizkaia). El objetivo es completar el estudio epidemiológico y descartar la existencia de nuevos casos relacionados con la infección.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha explicado que, tras confirmarse el caso, Osakidetza organizó una intervención específica en el establecimiento los días 8 y 9 de junio. En ella participaron las tres gestoras de casos de tuberculosis de Bizkaia y profesionales de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica.

Durante esa actuación se realizaron analíticas para detectar posibles infecciones tuberculosas y se gestionó la realización de radiografías de tórax en el Hospital Universitario de Cruces.

Sin embargo, la participación obtenida en las pruebas fue inferior a la prevista, por lo que el Departamento de Salud estudia una actuación complementaria. Entre las medidas planteadas figura solicitar el censo de trabajadoras del establecimiento durante el periodo de interés epidemiológico y proceder a su citación individualizada para realizar radiografías de tórax y otras pruebas que se consideren necesarias.

Además, Osakidetza trata de contactar con posibles clientes y otras personas que hayan podido mantener un contacto estrecho relacionado con el caso, una tarea que presenta dificultades debido a las circunstancias en las que se pudieron producir los contagios.

Martínez ha recomendado a quienes consideren que pudieron estar expuestos que acudan a su centro de salud para someterse a los controles correspondientes.

El consejero ha subrayado que la tuberculosis requiere adoptar medidas de prevención y vigilancia para evitar nuevos contagios y ha reconocido que el rastreo resulta especialmente complejo por las características del entorno en el que se produjo la exposición.