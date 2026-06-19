Osakidetza kontaktuak bilatzen ari da Trapagarango klub batean tuberkulosi kasu bat antzeman ondoren
Euskal Osasun Zerbitzua proba diagnostikoak zabaltzea eta establezimenduko langileak banan-banan deitzea aztertzen ari da, miaketa osatzeko eta kutsatze berriak baztertzeko.
Ekainaren 3an biriketako tuberkulosi baziliferoaren kasu bat atzeman zuten Trapagarango klub batean eta horren inguruko kontaktuak aurkitu nahi ditu Osakidetzak. Helburua azterketa epidemiologikoa osatzea eta infekzioarekin lotutako kasu berririk ez egotea da.
Alberto Martinez Osasun sailburuak azaldu duenez, kasu bat baieztatu ondoren, Osakidetzak esku-hartze espezifiko bat antolatu zuen establezimenduan ekainaren 8an eta 9an. Bertan parte hartu zuten Bizkaiko tuberkulosi kasuen hiru kudeatzaileek eta Zaintza Epidemiologikoko Unitateko profesionalek.
Jarduera horretan, tuberkulosi-infekzioak detektatzeko analisiak egin ziren, eta toraxeko erradiografiak kudeatu ziren Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean.
Hala ere, probetan lortutako parte-hartzea aurreikusitakoa baino txikiagoa izan zen, eta, beraz, Osasun Saila jarduketa osagarri bat aztertzen ari da. Planteatutako neurrien artean, interes epidemiologikoko aldian establezimenduko langileen errolda eskatzea eta banakako zitazioa egitea daude, toraxeko erradiografiak eta beharrezkotzat jotzen diren beste proba batzuk egiteko.
Gainera, Osakidetza balizko bezeroekin eta kasuarekin lotura estua izan dezaketen beste pertsona batzuekin harremanetan jartzen saiatzen ari da. Zeregin horrek zailtasunak ditu, kutsatzeak gertatzeko testuingurua dela eta.
Martinezek bere osasun-zentrora joatea gomendatu die esposiziopean egon zitezkeela uste dutenei, dagozkien kontrolak egiteko.
Sailburuak azpimarratu du tuberkulosiak prebentzio- eta zaintza-neurriak hartu behar dituela kutsatze berriak saihesteko, eta aitortu du miaketa bereziki konplexua dela, esposizioa gertatu zen ingurunearen ezaugarriengatik.
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