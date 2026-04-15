Pamplona celebrará un “Txupinazo Txiki” infantil el 10 de julio
El alumnado de Educación Primaria lanzará su propio “Txupinazo Txiki” el próximo 10 de julio desde el balcón de la Casa Consistorial de Pamplona, coincidiendo con el Día Infantil de los sanfermines. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento, busca implicar a los más pequeños en el acto central de las fiestas.
El alcalde, Joseba Asiron, participará junto a tres escolares seleccionados previamente. La propuesta surgió de la Mesa de la Infancia y Adolescencia y se acompaña de una actividad educativa para que estudiantes de 4º y 5º reflexionen sobre cómo mejorar la ciudad.
Podrán participar clases de alumnado de 9 y 10 años mediante trabajos creativos con propuestas urbanas. Un comité técnico evaluará los proyectos y un sorteo elegirá el grupo que protagonizará el acto. El plazo de entrega finaliza el 29 de mayo.
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