SANFERMINES 2026
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Pamplona celebrará un “Txupinazo Txiki” infantil el 10 de julio

Escolares de Primaria protagonizarán el lanzamiento desde el Ayuntamiento en el Día Infantil de los sanfermines.
GRAFCAV202. PAMPLONA, 10/07/2025.- Los Sanfermines llegan al ecuador de las fiestas con una jornada dedicada a los más pequeños que han honrado a San Fermín en una ofrenda floral multitudiaria y que ha comenzado con un veloz encierro con toros de Victoriano del Río. EFE/ Villar López
Euskaraz irakurri: Iruñeak haurrentzako "Txupinazo Txiki" bat ospatuko du uztailaren 10ean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El alumnado de Educación Primaria lanzará su propio “Txupinazo Txiki” el próximo 10 de julio desde el balcón de la Casa Consistorial de Pamplona, coincidiendo con el Día Infantil de los sanfermines. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento, busca implicar a los más pequeños en el acto central de las fiestas.

El alcalde, Joseba Asiron, participará junto a tres escolares seleccionados previamente. La propuesta surgió de la Mesa de la Infancia y Adolescencia y se acompaña de una actividad educativa para que estudiantes de 4º y 5º reflexionen sobre cómo mejorar la ciudad.

Podrán participar clases de alumnado de 9 y 10 años mediante trabajos creativos con propuestas urbanas. Un comité técnico evaluará los proyectos y un sorteo elegirá el grupo que protagonizará el acto. El plazo de entrega finaliza el 29 de mayo.

San Fermín Ayuntamiento de Pamplona Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Detenido un joven por agredir sexualmente a una menor tutelada por la Diputación alavesa

La agresión sexual se produjo cuando la víctima se negó a mantener relaciones sexuales con un chico, el ahora detenido, al que conoció cuando disfrutaba de su tiempo libre con una amiga el pasado domingo, 5 de abril. Una vez que relató los hechos a una de sus educadoras se activaron los protocolos de acompañamiento de la joven a un centro sanitario y se formalizó la denuncia contra su presunto agresor.
(Foto de ARCHIVO) Fachada del Palacio de Justicia EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS 13/9/2021
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Audiencia de Navarra condena a 180 años de prisión al profesor del IES de Zizur que grabó a 42 mujeres, la mayoría menores

El procesado cumplirá un máximo de 15 años, el triple de la pena más alta impuesta. El acusado, que admitió todos los delitos, se aprovechó de su condición de docente y, usando los datos personales de sus alumnas menores, se apoderó de sus claves de acceso de correos y redes sociales como Instagram o Snapchat, con lo que accedía a todo tipo de archivos y fotos privadas de alumnas que luego se guardaba.
Cargar más
Publicidad
X