2026ko SANFERMINAK

Iruñeak Txupinazo Txikia egingo du uztailaren 10ean

Lehen Hezkuntzako ikasleek jaurtiketa egingo dute udaletxetik, sanferminetako Haur Egunean.

GRAFCAV202. PAMPLONA, 10/07/2025.- Los Sanfermines llegan al ecuador de las fiestas con una jornada dedicada a los más pequeños que han honrado a San Fermín en una ofrenda floral multitudiaria y que ha comenzado con un veloz encierro con toros de Victoriano del Río. EFE/ Villar López
Agentziak | EITB

Lehen Hezkuntzako ikasleek Txupinazo Txikia izango dute uztailaren 10ean, Iruñeko Udaletxeko balkoitik, sanferminetako Haur Egunarekin bat eginez. Ekimena Udalak bultzatu du, eta txikienek jaietako ekitaldi nagusian parte hartzea du helburu.

Joseba Asiron alkateak parte hartuko du, aldez aurretik aukeratutako hiru ikaslerekin batera. Proposamena Haur eta Nerabeen Mahaitik sortu zen, eta, horrekin batera, hezkuntza-jarduera bat egin zen, 4. eta 5. mailako ikasleek hausnar dezaten hiria hobetzeko moduez.

9 eta 10 urteko ikasleek parte hartu ahal izango dute, herritarren proposamenekin egindako sormen-lanen bidez. Batzorde tekniko batek proiektuak ebaluatuko ditu, eta zozketa bidez aukeratuko da nor izango den ekitaldiaren protagonista. Lanak aurkezteko epea maiatzaren 29an amaituko da.

Sanferminak Iruñeko Udala Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gizon bat atxilotu dute neska adingabe bati sexu erasoa egiteagatik, Arabako Aldundiaren tutoretzapekoa bera

Biktimak orain atxilotuta dagoen mutilarekin sexu-harremanak izateari uko egin zion, eta orduan egin zion sexu-erasoa. Joan den igandean, apirilaren 5ean, lagun batekin aisialdian zegoela ezagutu zuen mutila. Hezitzaileetako bati gertatutakoa kontatu ondoren, neskari osasun-zentro batera laguntzeko protokoloak aktibatu ziren, eta ustezko erasotzailearen aurkako salaketa jarri zen.

