Iruñeak Txupinazo Txikia egingo du uztailaren 10ean
Lehen Hezkuntzako ikasleek jaurtiketa egingo dute udaletxetik, sanferminetako Haur Egunean.
Lehen Hezkuntzako ikasleek Txupinazo Txikia izango dute uztailaren 10ean, Iruñeko Udaletxeko balkoitik, sanferminetako Haur Egunarekin bat eginez. Ekimena Udalak bultzatu du, eta txikienek jaietako ekitaldi nagusian parte hartzea du helburu.
Joseba Asiron alkateak parte hartuko du, aldez aurretik aukeratutako hiru ikaslerekin batera. Proposamena Haur eta Nerabeen Mahaitik sortu zen, eta, horrekin batera, hezkuntza-jarduera bat egin zen, 4. eta 5. mailako ikasleek hausnar dezaten hiria hobetzeko moduez.
9 eta 10 urteko ikasleek parte hartu ahal izango dute, herritarren proposamenekin egindako sormen-lanen bidez. Batzorde tekniko batek proiektuak ebaluatuko ditu, eta zozketa bidez aukeratuko da nor izango den ekitaldiaren protagonista. Lanak aurkezteko epea maiatzaren 29an amaituko da.
