PACTO DE SALUD
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Martínez destaca que el 85 % de las medidas del Pacto Vasco de Salud "ya están en marcha" con resultados positivos

Alberto Martínez consejero de Sanidad
18:00 - 20:00
El consejero de Salud, Alberto Martínez, hoy, ante los medios.
Euskaraz irakurri: Osasun Itunak jasotako neurrien % 85 martxan daudela nabarmendu du Martinezek
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EITB

Última actualización

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha destacado que 282 de las 332 iniciativas recogidas en este documento (el 85 %) ya están "en marcha", y que se percibe un "impacto claro" de estas medidas en Osakidetza.

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