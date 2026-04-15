Martínez destaca que el 85 % de las medidas del Pacto Vasco de Salud "ya están en marcha" con resultados positivos

La agresión sexual se produjo cuando la víctima se negó a mantener relaciones sexuales con un chico, el ahora detenido, al que conoció cuando disfrutaba de su tiempo libre con una amiga el pasado domingo, 5 de abril. Una vez que relató los hechos a una de sus educadoras se activaron los protocolos de acompañamiento de la joven a un centro sanitario y se formalizó la denuncia contra su presunto agresor.