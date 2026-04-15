Osasun Itunak jasotako neurrien % 85 martxan daudela adierazi du Martinezek
Alberto Martinez Osasuneko sailburuak nabarmendu duenez, Osasun Itunak jasotako 332 ekimenetatik 282 (% 85) dagoeneko "martxan" daude, eta neurri horien "eragin argia" sumatzen da Osakidetzan.
Eusko Jaurlaritzak gaitzetsi egin du migranteak erregularizatzeko prozesuan euskara ikastea kontuan ez hartzea
Nerea Melgosa sailburuak gogorarazi du Eusko Jaurlaritzak euskara ikastea eta formakuntza-prozesuetan parte hartzea positiboki baloratzea eskatu zuela.
Gizon bat ikertu dute urrian Zornotzan bi sexu-eraso egiteagatik
Bizkaiko udalerrian 2025eko urrian egindako ekitaldi batean gertatu ziren bi erasoak. Biktimetako batek salatu zuen baimenik gabe musu eman ziola gazteak, eta bigarren batek indarra erabilita sexu-erasoa egiten saiatu zela salatu zuen.
Gizon bat atxilotu dute neska adingabe bati sexu erasoa egiteagatik, Arabako Aldundiaren tutoretzapekoa bera
Biktimak orain atxilotuta dagoen mutilarekin sexu-harremanak izateari uko egin zion, eta orduan egin zion sexu-erasoa. Joan den igandean, apirilaren 5ean, lagun batekin aisialdian zegoela ezagutu zuen mutila. Hezitzaileetako bati gertatutakoa kontatu ondoren, neskari osasun-zentro batera laguntzeko protokoloak aktibatu ziren, eta ustezko erasotzailearen aurkako salaketa jarri zen.
Nafarroako Auzitegiak 180 urteko zigorra ezarri dio Zizurko BHIko irakasle bati 42 emakume grabatzeagatik; gehienak, adingabeak
Auzipetuak 15 urte beteko ditu gehienez, ezarritako zigorrik handiena halako hiru. Akusatua irakasle izateaz baliatu zen, eta, ikasle adingabeen datu pertsonalak erabiliz, Instagram, Snapchat eta beste sare sozialetako sarbide-gakoak bereganatu zituen, baita ikasleen artxibo eta argazki pribatuak ere. Delitu guztiak onartu ditu.
Albiste izango dira: migratzaileen erregularizazioa, errentaren kanpaina Bizkaian eta Ekialde Hurbileko gerraren azkena ordua
Gaurkoan Orain-en albiste izango diren gaiak, bi hitzetan.
Amaitu dira Galdakaon ibilgailu batek izandako istripuak eragindako auto-ilarak
Ezbeharraren ondorioz, autoko gidaria zauritu da. Halaber, A-8 errepidean, Bilbo parean eta Donostiara bidean, auto-ilarak sortu dira, hiru ibilgailuren arteko istripu baten ondorioz.
Kamioi bat gurutzatu da AP-8 autobidean, Oiartzunen, eta auto-ilara luzeak sortu dira Irunera bidean
Bi errei itxi behar izan dituzte, eta, ondorioz, lau kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira. Halaber, Donostiarako noranzkoan ere arretaz gidatzea gomendatzen du Segurtasun Sailak, kamioiaren zati batzuk errepidera erori direlako.
Gipuzkoan desagertutako gizon baten gorpua agertu da Ebro ibaian, Logroño parean
Lehen informazioen arabera, Tolosako ertzain-etxean eman zuten gizonezkoaren desagertzearen berri.
Andre Maria Zuriaren jaiei begira blusa eta nesken kalejira bakarra adosteko negoziazioak ixtear daude
Aldeek kalejira bakarra egitea adostu dute, Foru kalean hasi eta Daton amaituko litzatekeena. Orain, ordutegia dago negoziatzeke.