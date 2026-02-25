El juego está muy extendido entre las personas mayores de Euskadi pero los casos de juego problemático son muy escasos
El informe "Personas mayores de 65 años y el juego en Euskadi", elaborado por el Observatorio Vasco del Juego, muestra que el juego se relaciona más con la tradición y el entretenimiento que con conductas adictivas. El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y la vicerrectora del Campus de Álava de la UPV, Ixone Fernández de Labastida, han presentado hoy el estudio en una jornada organizada con motivo del Día Internacional del Juego Responsable, que se celebra el 17 de febrero.
Según desvela el informe “Las personas mayores de 65 años y el juego en Euskadi” elaborado por el Observatorio Vasco del Juego, aunque el juego es una actividad muy extendida entre las personas mayores de Euskadi, son muy escasos los casos de juegos problemáticos, y muestra que el juego se relaciona más con la tradición y el entretenimiento que con conductas adictivas. Así lo han deducido de las encuestas realizadas a 750 personas y de las informaciones recogidas en tres grupos de discusión.
El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y la vicerrectora del Campus de Álava de la UPV/EHU, Ixone Fernández de Labastida, han presentado el estudio en la jornada organizada con motivo del Día Internacional del Juego Responsable, que se celebra el 17 de febrero.
Yendo al dato concreto, este informe muestra que el 87,1 % de los mayores de 65 años de Euskadi ha jugado en el último año a algún juego de azar, una alta participación que demuestra que forma parte de las rutinas de este colectivo. Sin embargo, el 58,7 % juega uno o menos días al mes y el 32,8 % entre 2 y 4 días al mes. Los que juegan una vez a la semana o todos los días son muy pocos.
El gasto también es moderado: el gasto medio de la última semana es de 7,78 euros (mediana de 5 euros), aunque este gasto aumenta en Navidad (134,38 euros de media). Aunque las diferencias en los gastos de la época navideña son más acusadas, en general las personas mayores juegan cantidades moderadas y lo hacen siguiendo una lógica ritual y excepcional que va ligada a la tradición y al intercambio social, según los expertos.
Entre las personas mayores, los juegos preferidos son las Loterías Tradicionales (Lotería Nacional, Navidad, 'El Niño'), la Primitiva y el Cupón de la ONCE.
Según han destacado, los discursos recogidos en los grupos de discusión muestran que las personas mayores identifican estas modalidades como “juegos de toda la vida”, ligados a la costumbre, la confianza y la ilusión compartida, y "las diferencian claramente de otro tipo de juegos que les parecen más peligrosos o extraños". En cualquier caso, las máquinas de juego, el bingo y las apuestas deportivas quedan en un segundo plano y el juego online o el casino son practicamente inexistentes en esa franja de edad.
Según el estudio, el juego de las personas mayores de la CAV no persigue tanto el objetivo de ganar dinero, sino que responde a seguir la tradición, a la socialización y la ilusión compartida.
Así, el 98,8 % de las personas jugadoras no tiene indicadores de dependencia. Sólo un 0,4 % se encuentra en situación de juego patológico leve y otro 0,8 % podría estar en fase de posible juego problemático. En términos absolutos, unas 4000 personas mayores podrían estar en situación de riesgo en Euskadi y 2000 en la fase de juego patológico leve.
Además, los datos muestran que la brecha de género es pequeña en este tramo de edad y, por otra parte, a medida que avanza la edad desciende la frecuencia del juego y el gasto, pasando del 90,5% de las personas de 65 a 74 años al 75,2% de las mayores de 85 años.
Existen diferencias según el tipo de convivencia: las personas que viven acompañadas son las que más juegan (90,1 %) y las que viven solas algo menos (85,2 %). Entre las personas mayores que reciben ayuda o viven en residencias, la participación del juego se reduce al 54,4 %.
El estudio concluye que el juego entre las personas mayores de 65 años es Euskadi es, en términos generales, una práctica muy extendida, cultural y generacionalmente aceptada, con funciones de ocio y socialización entre quienes lo practican, y con niveles muy reducidos de juego problemático.
De esta forma, el Gobierno Vasco, gracias a la labor de recopilación de información, análisis e interpretación del Observatorio Vasco del Juego, reafirma su compromiso de establecer políticas públicas, basadas en evidencias, para que la oferta del juego en el territorio este adaptada a la realidad social de Euskadi.
Te puede interesar
¿Qué saben los jóvenes del franquismo?
Gogora ha reunido a más de 500 jóvenes para desmontar los mitos sobre el franquismo. La jornada en el BEC tenía como objetivo reforzar la memoria democrática ante el aumento de discursos que idealizan la dictadura.
El Gobierno español prohibirá vender bebidas energéticas a menores de 16 años
El ministro de Consumo ha anunciado que pondrá en marcha una normativa para prohibir las bebidas energéticas a menores de 16 años y que esta prohibición se ampliará también a los menores de 18 años en el caso de las bebidas que contienen más cafeína.
Zupiria sobre el suceso de Sestao: Si la Ertzaintza no usa la fuerza de manera correcta, "somos los primeros en denunciarlo"
El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha asegurado sobre la investigación abierta por la actuación de unos ertzianas en Sestao que la Ertzaintza "tiene la legitimidad de la sociedad para usar la fuerza de manera correcta y proporcional, y cuando esto no ocurre, somos los primeros en denunciarlo". Antes de un acto en Vitoria, el consejero de Seguridad ha asegurado que el departamento se ha interesado por el estado de los heridos desde el primer momento. También ha recordado que ha solicitado una comparecencia ante la Comisión de Seguridad para dar cuenta de lo sucedido.
Una segunda mujer denuncia a Iñigo Errejón por agresión sexual
El abogado de la víctima, que es el mismo que defiende a la actriz Elisa Mouliaá quién también denunció a Errejón por agresión sexual, pide mantener oculta la identidad de la denunciante.
Diez personas, cuatro de ellas ertzainas, atendidas por inhalación de humo en un incendio en Vitoria-Gasteiz
El fuego se ha originado en la cocina de un piso ubicado en un edificio de cuatro plantas de la calle Santiago, en Vitoria-Gasteiz, al parecer en la vitrocerámica, según ha informado el Departamento de Seguridad.
Investigan una actuación de la Ertzaintza en Sestao tras la que un hombre tuvo que ser operado de un testículo
El consejero, Bingen Zupiria, ha solicitado una comparecencia ante la Comisión de Seguridad del Parlamento Vasco para dar cuenta de lo sucedido.
ELA denuncia que el Gobierno Vasco suspenderá el programa de euskaldunización del profesorado Irale
La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha precisado que el programa se mantiene, pero ha matizado que están "revisando su funcionamiento" para atender a las "actuales necesidades". Ha recordado que los profesores que se han incorporado al sistema educativo en los últimos años tienen el nivel de euskera C1 acreditado.
El nuevo ascensor que lleva desde el centro de Bilbao hasta el barrio de Masustegi ya está en marcha
El nuevo ascensor que lleva desde el centro de Bilbao hasta el barrio de Masustegi ya está en marcha. El barrio cuenta con grandes cuestas y numerosas escaleras, por eso se acaba de estrenar el ascensor que hacía tiempo que era solicitado. Tras 100 metros de subida entramos en un pequeño pueblo, aunque seguimos estando en la ciudad de Bilbao.
Una médico residente del Hospital de Tudela denuncia haber sufrido una agresión sexual de un compañero
Afirma haber sido víctima de una agresión durante una guardia en el servicio de Urgencias y denuncia que el centro archivó el caso por “falta de pruebas”.