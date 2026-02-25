El juego está muy extendido entre las personas mayores de Euskadi pero los casos de juego problemático son muy escasos

Según desvela el informe “Las personas mayores de 65 años y el juego en Euskadi” elaborado por el Observatorio Vasco del Juego, aunque el juego es una actividad muy extendida entre las personas mayores de Euskadi, son muy escasos los casos de juegos problemáticos, y muestra que el juego se relaciona más con la tradición y el entretenimiento que con conductas adictivas. Así lo han deducido de las encuestas realizadas a 750 personas y de las informaciones recogidas en tres grupos de discusión.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y la vicerrectora del Campus de Álava de la UPV/EHU, Ixone Fernández de Labastida, han presentado el estudio en la jornada organizada con motivo del Día Internacional del Juego Responsable, que se celebra el 17 de febrero.

Yendo al dato concreto, este informe muestra que el 87,1 % de los mayores de 65 años de Euskadi ha jugado en el último año a algún juego de azar, una alta participación que demuestra que forma parte de las rutinas de este colectivo. Sin embargo, el 58,7 % juega uno o menos días al mes y el 32,8 % entre 2 y 4 días al mes. Los que juegan una vez a la semana o todos los días son muy pocos.

El gasto también es moderado: el gasto medio de la última semana es de 7,78 euros (mediana de 5 euros), aunque este gasto aumenta en Navidad (134,38 euros de media). Aunque las diferencias en los gastos de la época navideña son más acusadas, en general las personas mayores juegan cantidades moderadas y lo hacen siguiendo una lógica ritual y excepcional que va ligada a la tradición y al intercambio social, según los expertos.

Entre las personas mayores, los juegos preferidos son las Loterías Tradicionales (Lotería Nacional, Navidad, 'El Niño'), la Primitiva y el Cupón de la ONCE.

Según han destacado, los discursos recogidos en los grupos de discusión muestran que las personas mayores identifican estas modalidades como “juegos de toda la vida”, ligados a la costumbre, la confianza y la ilusión compartida, y "las diferencian claramente de otro tipo de juegos que les parecen más peligrosos o extraños". En cualquier caso, las máquinas de juego, el bingo y las apuestas deportivas quedan en un segundo plano y el juego online o el casino son practicamente inexistentes en esa franja de edad.

Según el estudio, el juego de las personas mayores de la CAV no persigue tanto el objetivo de ganar dinero, sino que responde a seguir la tradición, a la socialización y la ilusión compartida.

Así, el 98,8 % de las personas jugadoras no tiene indicadores de dependencia. Sólo un 0,4 % se encuentra en situación de juego patológico leve y otro 0,8 % podría estar en fase de posible juego problemático. En términos absolutos, unas 4000 personas mayores podrían estar en situación de riesgo en Euskadi y 2000 en la fase de juego patológico leve.

Además, los datos muestran que la brecha de género es pequeña en este tramo de edad y, por otra parte, a medida que avanza la edad desciende la frecuencia del juego y el gasto, pasando del 90,5% de las personas de 65 a 74 años al 75,2% de las mayores de 85 años.

Existen diferencias según el tipo de convivencia: las personas que viven acompañadas son las que más juegan (90,1 %) y las que viven solas algo menos (85,2 %). Entre las personas mayores que reciben ayuda o viven en residencias, la participación del juego se reduce al 54,4 %.

El estudio concluye que el juego entre las personas mayores de 65 años es Euskadi es, en términos generales, una práctica muy extendida, cultural y generacionalmente aceptada, con funciones de ocio y socialización entre quienes lo practican, y con niveles muy reducidos de juego problemático.

De esta forma, el Gobierno Vasco, gracias a la labor de recopilación de información, análisis e interpretación del Observatorio Vasco del Juego, reafirma su compromiso de establecer políticas públicas, basadas en evidencias, para que la oferta del juego en el territorio este adaptada a la realidad social de Euskadi.