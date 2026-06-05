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El juez declara inocentes a los seis juzgados por delitos contra la integridad moral de un hombre de Zestoa

El juicio se celebró el pasado mes de diciembre, cuando un hombre acusó a su expareja y a otros cinco ciudadanos de un delito contra la integridad moral, solicitando penas de prisión y multas. Cuatro de los acusados son amigos de su exmujer, y el quinto es el actual alcalde de Zestoa, Mikel Arregi. El juez ha absuelto a todos ellos.

Zestoa epaiketa
A las puertas del juicio, mostrando su apoyo a los acusados. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Errugabe jo ditu epaileak Zestoako gizon baten integritate moralaren kontrako delituengatik epaitutako sei lagunak
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EITB

Última actualización

El juez ha declarado inocentes y absueltos a los seis vecinos de Zestoa juzgados en la Audiencia de Donostia-San Sebastián el pasado mes de diciembre por la presunta comisión de delitos contra la integridad moral de un hombre de Zestoa. Según el magistrado, no se puede considerar probado que las personas acusadas coaccionaran al denunciante con los hechos descritos y que se consideran probados, ni que con sus actos perjudicaran su integridad moral, tal y como denunció el hombre.

El caso tuvo lugar en 2018, cuando un hombre denunció a su expareja y otros cinco ciudadanos, cuatro amigos íntimos de la exmujer y el actual alcalde de Zestoa, Mikel Arregi, por un delito contra la integridad moral. Concretamente, en el litigio que el denunciante mantenía con su expareja por la custodia de su hijo, el hombre culpó a las otra cinco personas de haber llevado a cabo una campaña de desprestigio contra él dicha localidad gipuzkoana entre 2016 y 2018.

El denunciante relató que los acusados lo acosaron y presionaron para que renunciara a la custodia compartida de su hijo, y que realizaron concentraciones y otro tipo de actos en su contra, argumentando que maltrataba a la mujer.

En el juicio, sin embargo, la defensa mostró sus dudas sobre esa posible campaña, mientras que su expareja, preguntada por el fiscal, hizo una cruda denuncia de malos tratos recibidos durante años .

La mujer declaró en el juicio que nunca se atrevió a denunciar estos malos tratos por miedo a lo que le pudiera pasar a su hijo. Por otro lado, algunos de los acusados, amigos de la expareja del hombre, relataron que acompañaban a la mujer a dejar al niño con su padre o recogerlo de estar con él, y negaron haber presionado o acosado al hombre.

Tras la declaración de la mujer, el fiscal decidió retirar sus los cargos, aunque manteniendo la multa económica, que rebajó de 30.000 a 15.000 euros.

La acusación mantuvo sus peticiones de cuatro y cinco años de cárcel y 30.000 euros de indemnización.

Ahora, cinco meses después del juicio, el juez ha dado la razón a la defensa y ha exculpado a los seis ciudadanos de Zestoa de todos los delitos que se les imputan, eximiéndoles también de pagar la multa económica. El denunciante podrá recurrir la sentencia. 

Zestoa Delitos Juicios Sociedad

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