La Fiscalía retira las acusaciones contra la principal acusada de Zestoa y elimina la pena de prisión a los otros cinco acusados

El juicio contra las seis personas de Zestoa, acusadas de un presunto delito contra la integridad moral a un hombre, quedará hoy visto para sentencia.

Ayer, jueves, la Fiscalía retiró las acusaciones contra la principal acusada —expareja del denunciante— tras escuchar la declaración de la mujer en la que relató ser víctima de malos tratos.

La Fiscalía retiró la acusación de todo cargo a la mujer por "el estado de miedo insuperable", y eliminó la pena de prisión al resto de los cinco acusados pero mantuvo la petición de multas por coacciones (con una rebaja de 30 000 a 15 000 euros)

A preguntas de la Fiscalía, la expareja relató los malos tratos que sufrió por parte del denunciante. Durante su declaración indicó que desde el inicio de su relación el hombre se mostró "muy celoso", por lo que ella dejó de salir con sus amistades, y también "controlador", al extremo que tenía que dejar su teléfono móvil para que él revisara sus mensajes.

El embarazo, en 2015, supuso un "salto cualitativo" en la violencia que ejercía, explicó.

La mujer dijo que muchas veces, cuando el padre llegaba "a las cinco de la mañana", "bebido y fuera de sí", despertaba al bebé para insultarla delante de él.

En noviembre de 2016 decidió romper la relación, salir de casa y llevarse consigo al menor.

La procesada afirmó que no denunció los hechos "por miedo".

Una vez decretada la custodia compartida, la acusada acudía acompañada por sus amistades a recoger a su hijo, las otras cinco personas acusadas. En su declaración todas negaban que amenazarán nunca al denunciante para que renunciara a la custodia y que se limitaban a acompañar a su amiga para ayudarla.

El demandante, por su parte, afirma que mientras se encontraba en proceso de separación de su expareja, ésta y otros cinco vecinos del pueblo le presionaron y coaccionaron para que renunciara a la custodia compartida del hijo de la pareja, y organizaron concentraciones y varios tipos de acciones en las que se le acusaba de haber maltratado a la mujer.

Hoy, viernes, se celebrará la última sesión del juicio oral, donde las partes presentarán sus conclusiones finales.