Fiskalak erretiratu egin ditu Zestoako akusatu nagusiaren aurkako akusazio guztiak, eta gainerako bostentzat isuna eskatu du
Salatzailearen bikotekide ohiaren deklarazioa entzun ostean, fiskalak frogatutzat jo du gizonarekiko beldur gaindiezina izan zuela eta zigor eskaerak aldatu ditu. Absoluzioa eskatu du akusatu nagusiarentzat eta gainerakoentzat, berriz, espetxe zigorra beharrean isunak eskatu ditu hertsatze delituagatik.
Gaur geratuko da epai zain Zestoako sei herritarren aurkako auzia, gizonezko baten integritate moralaren aurkako delitua egitea leporatuta.
Atzo, osteguna, fiskalak atzera egin eta akusatu nagusiaren absoluzioa eskatu zuen. Halaber, gainerakoei espetxe zigor eskaera erretiratu zien, baina 15.000 euroko isuna jartzeko eskaera egin zuen (30.000 eurotik 15.000 eurora murriztuta).
Hain zuzen ere, tratu txarren kontakizun gordina egin zuen akusatu nagusi eta salatzailearen bikotekide ohi ere badenak eta horren ondoren erabaki zuen fiskalak zigor eskaerak aldatzea.
Fiskalaren galderei erantzunez, salatzaileak tratu txarrak eman zizkiola kontatu zuen akusatu nagusiak. Azaldu zuenez, erabateko kontrola ezartzen zion, lagunekin irteten bazen (bereziki mutilekin) haserretu egiten zen eta telefonoko mezuak erakutsi behar zizkion.
2015ean akusatua haurdun geratu zenean egoerak okerrera egin zuela kontatu zuen, irainak areagotu egin ziren.
Gizonak alkohola eta droga kontsumitzea ohikoa zela kontatu zuen, eta askotan goizaldean bere onetik irtenda etxera itzultzen zenean haurra esnatu eta bere aurrean iraindu egiten zuela.
2016ko azaroan harremana eten, etxetik irten eta haurra berarekin eramatea erabaki zuen.
Ez zuen inoiz salaketarik jarri, ordea, umeari zer gertatuko zitzaion "beldurrez".
Behin semearen zaintza partekatua zutela, lagun talde batek laguntzen zion akusatuari adin txikikoa jasotzera eta hartzera. Epaiketan egindako deklarazioan guztiek ukatu zuten salatzailea zaintza jazarri eta presionatu egin zutela.
Salatzailearen arabera, bikotekide ohiak eta herriko beste bost pertsonak jazarri eta presionatu egin zuten, semearen zaintza partekatuari uko egin ziezaion, eta bere kontrako kontzentrazioak eta bestelako ekintzak egin zituzten, emakumeari tratu txarrak ematen zizkiola esanez.
Gaur aldeek ondorioak aurkeztuko dituzte eta akusatuek azken hitza hartzeko aukera izango dute.
