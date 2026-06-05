TRÁFICO

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Dos accidentes generan retenciones en la autovía A-8 en Galdakao y Basauri, sentido Cantabria

Tarde complicada en la autovía A-8 este viernes con cuatro accidentes ocurridos en diferentes puntos en sentido Cantabria. En estos momentos, hay retenciones de varios kilómetros en el tunel de Malmasín y en Galdakao.

18:00 - 20:00

Imagen de recurso de una jornada con tráfico denso. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Auto-istripuak A-8an, Basaurin, Barakaldon eta Galdakaon
author image

EITB

Última actualización

Varios accidentes de tráfico ocurridos a lo largo de la tarde en la autovía A-8, en sentido Cantabria, están provocando problemas en el tráfico y largas retenciones. En estos momentos hay retenciones en Basauri, en el túnel de Malmasín, y en Galdakao.

El tráfico suele ser complicado los viernes al mediodía en la A-8 en la zona de Bilbao, con una gran afluencia de vehículos y retenciones en muchos puntos, coincidiendo con la salida del trabajo y el comienzo del fin de semana para muchas personas. Este viernes, 5 de junio, la circulación se ha complicado en varios puntos.

Accidente en Malmasín

En Basauri, en el tunel de Malmasín, esta tarde se han registrado dos accidentes. El último ha ocurrido hacia las 17:00 horas en sentido Cantabria. Ha sido un alcance entre tres vehículos pero, afortunadamente, no se han registrado heridos. Sin embargo, se están formando retenciones

A primera hora de la tarde, a las 14:30 horas, se ha producido otro accidente en el mismo lugar y también en sentido Cantabria. 

Accidente en Galdakao

En la misma carretera, en Galdakao, dos vehículos han quedado volcados tras un accidente hacia las 16:00 horas. Dos personas han sido trasladadas heridas al hospital de Galdakao. 

Los dos carriles en sentido Cantabria permanecen cerrados y las retenciones son de unos 4 kilómetros.

18:00 - 20:00

Accidente en el intercambiador de Cruces

A primera hora de la tarde, a las 14:00 horas, se ha registrado otro accidente en la A-8, en este caso en Barakaldo, en la zona del intercambiador de Cruces, en dirección Cantabria. En el mismo se han visto implicados dos vehículos y una persona ha resultado herida.  

A raíz del incidente un carril ha quedado cortado y se han generado retenciones que han llegado hasta el puente de Rontegi. 

A las 16:00 horas, el tráfico había vuelto a la normalidad en este punto.

Tráfico Bilbao Accidentes de Tráfico Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Euskal Udalekuak dice estar "trabajando" para ofrecer "un verano bonito y tranquilo a los niños", pese a la prohibición

La asociación ha enviado un mensaje a las 200 familias que han solicitado pasar el verano en las colonias de Bernedo y ha explicado que están "trabajando" con su abogado para diseñar "las alternativas más adecuadas" para menores y familias. En otro mensaje compartido en su perfil de Instagram, Euskal Udalekuak se muestra "triste y preocupada" y denuncia que, "a pesar de cumplir con todos los requisitos legales", han denegado a la asociación Dorrekoa la posibilidad de organizar las colonias.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Diputación alavesa sanciona a la asociación Sarrea y deniega el permiso a la asociación Dorrekoa que pretendía organizar en su lugar el Udaleku de Bernedo

Impone una multa de 9000 euros a la asociación Sarrea, así como la imposibilidad de solicitar subvenciones públicas durante 3 años y la inhabilitación para organizar o realizar actividades de ocio con menores durante 3 años. Rechaza la solicitud de autorización a la asociación Dorrekoa, que pretendía organizar un campamento de verano en sustitución de Sarra, acusándola de funcionar como entidad instrumental para evitar la inhabilitación de Sarra, lo que sería fraude de ley.

Cargar más
Publicidad
X