Dos accidentes generan retenciones en la autovía A-8 en Galdakao y Basauri, sentido Cantabria
Tarde complicada en la autovía A-8 este viernes con cuatro accidentes ocurridos en diferentes puntos en sentido Cantabria. En estos momentos, hay retenciones de varios kilómetros en el tunel de Malmasín y en Galdakao.
Varios accidentes de tráfico ocurridos a lo largo de la tarde en la autovía A-8, en sentido Cantabria, están provocando problemas en el tráfico y largas retenciones. En estos momentos hay retenciones en Basauri, en el túnel de Malmasín, y en Galdakao.
El tráfico suele ser complicado los viernes al mediodía en la A-8 en la zona de Bilbao, con una gran afluencia de vehículos y retenciones en muchos puntos, coincidiendo con la salida del trabajo y el comienzo del fin de semana para muchas personas. Este viernes, 5 de junio, la circulación se ha complicado en varios puntos.
Accidente en Malmasín
En Basauri, en el tunel de Malmasín, esta tarde se han registrado dos accidentes. El último ha ocurrido hacia las 17:00 horas en sentido Cantabria. Ha sido un alcance entre tres vehículos pero, afortunadamente, no se han registrado heridos. Sin embargo, se están formando retenciones.
A primera hora de la tarde, a las 14:30 horas, se ha producido otro accidente en el mismo lugar y también en sentido Cantabria.
Accidente en Galdakao
En la misma carretera, en Galdakao, dos vehículos han quedado volcados tras un accidente hacia las 16:00 horas. Dos personas han sido trasladadas heridas al hospital de Galdakao.
Los dos carriles en sentido Cantabria permanecen cerrados y las retenciones son de unos 4 kilómetros.
Accidente en el intercambiador de Cruces
A primera hora de la tarde, a las 14:00 horas, se ha registrado otro accidente en la A-8, en este caso en Barakaldo, en la zona del intercambiador de Cruces, en dirección Cantabria. En el mismo se han visto implicados dos vehículos y una persona ha resultado herida.
A raíz del incidente un carril ha quedado cortado y se han generado retenciones que han llegado hasta el puente de Rontegi.
A las 16:00 horas, el tráfico había vuelto a la normalidad en este punto.
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