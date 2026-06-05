Varios accidentes de tráfico ocurridos a lo largo de la tarde en la autovía A-8, en sentido Cantabria, están provocando problemas en el tráfico y largas retenciones. En estos momentos hay retenciones en Basauri, en el túnel de Malmasín, y en Galdakao.

El tráfico suele ser complicado los viernes al mediodía en la A-8 en la zona de Bilbao, con una gran afluencia de vehículos y retenciones en muchos puntos, coincidiendo con la salida del trabajo y el comienzo del fin de semana para muchas personas. Este viernes, 5 de junio, la circulación se ha complicado en varios puntos.

Accidente en Malmasín

En Basauri, en el tunel de Malmasín, esta tarde se han registrado dos accidentes. El último ha ocurrido hacia las 17:00 horas en sentido Cantabria. Ha sido un alcance entre tres vehículos pero, afortunadamente, no se han registrado heridos. Sin embargo, se están formando retenciones.

A primera hora de la tarde, a las 14:30 horas, se ha producido otro accidente en el mismo lugar y también en sentido Cantabria.

Accidente en Galdakao

En la misma carretera, en Galdakao, dos vehículos han quedado volcados tras un accidente hacia las 16:00 horas. Dos personas han sido trasladadas heridas al hospital de Galdakao.

Los dos carriles en sentido Cantabria permanecen cerrados y las retenciones son de unos 4 kilómetros.