Arazoak errepideetan: Bi istripu trafikoa zailtzen ari dira Bilbo inguruan
Ezbeharrak Barakaldoko Bi-19 errepidean eta Basauriko A-8 autobidean gertatu dira.
Bi istripu trafikoa zailtzen ari dira Bilbo inguruan ostiral arratsalde honetan. Ezbeharretako bat BI-10 errepidean gertatu da, Barakaldo parean, eta bestea A-8 autobidean, Basauri inguruan.
Arratsaldeko hirurak aldera, trafiko arazo handiak izan dira Bizkaiko hiriburuaren inguruko errepide nagusietan. Barakaldoko istripuan bi ibilgailuk egin dute talka, eta, ondorioz, auto ilarak sortu dira Rontegiraino eta Txorierriko korridoreraino. Gidarietako bat ospitalera eraman behar izan dute.
Basauriko istripua
Bestalde, Basauri parean, Bilborako noranzkoan zihoazen hiru ibilgailuk talka egin dute A-8 autobidean. Ezbehar horrek ere atxikipen handiak eragin ditu hiribururako bidean.
Gainera, beste istripu bat izan da Santo Domingo gainan. Hala ere, kasu horretan ez da zirkulazioan aparteko eraginik izan, eta errei guztiak zabalik daude.
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