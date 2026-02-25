Zupiria sobre el suceso de Sestao: Si la Ertzaintza no usa la fuerza de manera correcta, "somos los primeros en denunciarlo"
El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha asegurado sobre la investigación abierta por la actuación de unos ertzianas en Sestao que la Ertzaintza "tiene la legitimidad de la sociedad para usar la fuerza de manera correcta y proporcional, y cuando esto no ocurre, somos los primeros en denunciarlo". Antes de un acto en Vitoria, el consejero de Seguridad ha asegurado que el departamento se ha interesado por el estado de los heridos desde el primer momento. También ha recordado que ha solicitado una comparecencia ante la Comisión de Seguridad para dar cuenta de lo sucedido.
