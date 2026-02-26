Será noticia: Papeles del 23F, antesala de los Goya y conflicto Cuba-EE. UU.

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 26 de febrero de 2026:

- Papeles del 23F: El Gobierno español ha desclasificado una amplia colección de documentos secretos relacionados con el 23F que incluyen transcripciones de conversaciones telefónicas de Antonio Tejero desde el Congreso, así como notas informativas del CESID previas, durante y posteriores al intento de golpe de Estado. El conjunto documental, ya disponible en la página web de Moncloa, está formado por 153 unidades documentales distribuidas entre los ministerios de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, lo que permite reconstruir con mayor detalle los acontecimientos de aquella jornada.

- Previa de los Goya: Tres películas participadas por EITB han conseguido trece nominaciones para los Goya. 'Maspalomas' ha obtenido nueve nominaciones, 'Gaua' tres y 'Decorado' uno. Un total de 47 profesionales y películas de producción vasca han sido nominados este año en los premios que se celebrarán este sábado. EITB realizará un encuentro con representantes del sector audiovisual vasco que viajen a los Goya, respondiendo a su compromiso de fomentar y dar visibilidad a las obras y contenidos audiovisuales que se realizan en Euskadi.

- Conflicto Cuba-EE.UU: El Gobierno de Cuba ha denunciado un intento de "infiltración con fines terroristas" por parte de la tripulación a bordo de una embarcación estadounidense que este miércoles se ha aproximado a sus costas y de la que, tras un tiroteo con las fuerzas de seguridad cubanas, han muerto cuatro personas. La Habana señala que los diez tripulantes son cubanos residentes en el país norteamericano y con un "historial conocido de actividad delictiva y violenta" por apoyar "actos de terrorismo"