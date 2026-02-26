Será noticia: Papeles del 23F, antesala de los Goya y conflicto Cuba-EE. UU.
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 26 de febrero de 2026:
- Papeles del 23F: El Gobierno español ha desclasificado una amplia colección de documentos secretos relacionados con el 23F que incluyen transcripciones de conversaciones telefónicas de Antonio Tejero desde el Congreso, así como notas informativas del CESID previas, durante y posteriores al intento de golpe de Estado. El conjunto documental, ya disponible en la página web de Moncloa, está formado por 153 unidades documentales distribuidas entre los ministerios de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, lo que permite reconstruir con mayor detalle los acontecimientos de aquella jornada.
- Previa de los Goya: Tres películas participadas por EITB han conseguido trece nominaciones para los Goya. 'Maspalomas' ha obtenido nueve nominaciones, 'Gaua' tres y 'Decorado' uno. Un total de 47 profesionales y películas de producción vasca han sido nominados este año en los premios que se celebrarán este sábado. EITB realizará un encuentro con representantes del sector audiovisual vasco que viajen a los Goya, respondiendo a su compromiso de fomentar y dar visibilidad a las obras y contenidos audiovisuales que se realizan en Euskadi.
- Conflicto Cuba-EE.UU: El Gobierno de Cuba ha denunciado un intento de "infiltración con fines terroristas" por parte de la tripulación a bordo de una embarcación estadounidense que este miércoles se ha aproximado a sus costas y de la que, tras un tiroteo con las fuerzas de seguridad cubanas, han muerto cuatro personas. La Habana señala que los diez tripulantes son cubanos residentes en el país norteamericano y con un "historial conocido de actividad delictiva y violenta" por apoyar "actos de terrorismo"
Te puede interesar
El movimiento feminista de Euskal Herria llega en dos plataformas al 8M
La creación de una nueva coordinadora abolicionista y la respuesta del movimiento feminista evidencian la profundización de las diferencias internas en torno a cuestiones como la prostitución o el colectivo trans.
Condenados a 14 años dos hombres por agredir sexualmente de forma simultánea a una chica en Bilbao
Los hombres de 23 y 22 años se aprovecharon del estado de embriaguez de la chica, a la que conocían de antes, y la agredieron en el piso de uno de ellos, en agosto de 2024. La audiencia considera que los condenados “trataron a la mujer como un mero objeto o muñeco, cosificándola hasta el grado máximo”.
Un accidente en el corredor del Txorierri provoca varios kilómetros de retenciones en sentido Bilbao
En el accidente, ocurrido a la altura de Lezama, se han visto implicados tres vehículos y ha habido un herido.
Osasuna creará una comisión de investigación por los incidentes en El Sadar
La Junta Directiva del club navarro muestra su preocupación por las escenas de violencia y pánico vividas tras el encuentro y abre el debate sobre el liderazgo de la seguridad en el estadio.
¿Qué saben los jóvenes del franquismo?
Gogora ha reunido a más de 500 jóvenes para desmontar los mitos sobre el franquismo. La jornada en el BEC tenía como objetivo reforzar la memoria democrática ante el aumento de discursos que idealizan la dictadura.
El juego está muy extendido entre las personas mayores de Euskadi pero los casos de juego problemático son muy escasos
El informe "Personas mayores de 65 años y el juego en Euskadi", elaborado por el Observatorio Vasco del Juego, muestra que el juego se relaciona más con la tradición y el entretenimiento que con conductas adictivas. El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y la vicerrectora del Campus de Álava de la UPV, Ixone Fernández de Labastida, han presentado hoy el estudio en una jornada organizada con motivo del Día Internacional del Juego Responsable, que se celebra el 17 de febrero.
El Gobierno español prohibirá vender bebidas energéticas a menores de 16 años
El ministro de Consumo ha anunciado que pondrá en marcha una normativa para prohibir las bebidas energéticas a menores de 16 años y que esta prohibición se ampliará también a los menores de 18 años en el caso de las bebidas que contienen más cafeína.
Zupiria sobre el suceso de Sestao: Si la Ertzaintza no usa la fuerza de manera correcta, "somos los primeros en denunciarlo"
El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha asegurado sobre la investigación abierta por la actuación de unos ertzianas en Sestao que la Ertzaintza "tiene la legitimidad de la sociedad para usar la fuerza de manera correcta y proporcional, y cuando esto no ocurre, somos los primeros en denunciarlo". Antes de un acto en Vitoria, el consejero de Seguridad ha asegurado que el departamento se ha interesado por el estado de los heridos desde el primer momento. También ha recordado que ha solicitado una comparecencia ante la Comisión de Seguridad para dar cuenta de lo sucedido.
Una segunda mujer denuncia a Iñigo Errejón por agresión sexual
El abogado de la víctima, que es el mismo que defiende a la actriz Elisa Mouliaá quién también denunció a Errejón por agresión sexual, pide mantener oculta la identidad de la denunciante.