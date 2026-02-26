PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: Papeles del 23F, antesala de los Goya y conflicto Cuba-EE. UU.

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
MADRID, 25/02/2026.- Fotografía de archivo tomada el 23/02/1981 del exteniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, que protagonizó la intentona de golpe de Estado el 23F, y que ha fallecido este miércoles a los 93 años, ha confirmado a EFE el despacho de abogados que representa a su familia. EFE/ARCHIVO/Manuel H. de León
Euskaraz irakurri: Albiste izango da: Azaroaren 23ko paperak, Goya sarien atarikoa eta Kuba-AEB gatazka
EITB

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 26 de febrero de 2026:

- Papeles del 23F: El Gobierno español ha desclasificado una amplia colección de documentos secretos relacionados con el 23F que incluyen transcripciones de conversaciones telefónicas de Antonio Tejero desde el Congreso, así como notas informativas del CESID previas, durante y posteriores al intento de golpe de Estado. El conjunto documental, ya disponible en la página web de Moncloa, está formado por 153 unidades documentales distribuidas entre los ministerios de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, lo que permite reconstruir con mayor detalle los acontecimientos de aquella jornada.

- Previa de los Goya: Tres películas participadas por EITB han conseguido trece nominaciones para los Goya. 'Maspalomas' ha obtenido nueve nominaciones, 'Gaua' tres y 'Decorado' uno. Un total de 47 profesionales y películas de producción vasca han sido nominados este año en los premios que se celebrarán este sábado. EITB realizará un encuentro con representantes del sector audiovisual vasco que viajen a los Goya, respondiendo a su compromiso de fomentar y dar visibilidad a las obras y contenidos audiovisuales que se realizan en Euskadi.

- Conflicto Cuba-EE.UU: El Gobierno de Cuba ha denunciado un intento de "infiltración con fines terroristas" por parte de la tripulación a bordo de una embarcación estadounidense que este miércoles se ha aproximado a sus costas y de la que, tras un tiroteo con las fuerzas de seguridad cubanas, han muerto cuatro personas. La Habana señala que los diez tripulantes son cubanos residentes en el país norteamericano y con un "historial conocido de actividad delictiva y violenta" por apoyar "actos de terrorismo"

 

El juego está muy extendido entre las personas mayores de Euskadi pero los casos de juego problemático son muy escasos

El informe "Personas mayores de 65 años y el juego en Euskadi", elaborado por el Observatorio Vasco del Juego, muestra que el juego se relaciona más con la tradición y el entretenimiento que con conductas adictivas. El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y la vicerrectora del Campus de Álava de la UPV, Ixone Fernández de Labastida, han presentado hoy el estudio en una jornada organizada con motivo del Día Internacional del Juego Responsable, que se celebra el 17 de febrero.

Zupiria sobre el suceso de Sestao: Si la Ertzaintza no usa la fuerza de manera correcta, "somos los primeros en denunciarlo"

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha asegurado sobre la investigación abierta por la actuación de unos ertzianas en Sestao que la Ertzaintza "tiene la legitimidad de la sociedad para usar la fuerza de manera correcta y proporcional, y cuando esto no ocurre, somos los primeros en denunciarlo". Antes de un acto en Vitoria, el consejero de Seguridad ha asegurado que el departamento se ha interesado por el estado de los heridos desde el primer momento. También ha recordado que ha solicitado una comparecencia ante la Comisión de Seguridad para dar cuenta de lo sucedido.
