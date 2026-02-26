TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: Otsailaren 23ko paperak, Goya sarien atarikoa eta tentsioa Kuba eta AEB artean

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko otsailaren 25ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- O23ren paperak: Espainiako Gobernuak O23arekin lotutako dokumentu sekretuen bilduma zabala desklasifikatu du, Antonio Tejerok Kongresutik telefonoz egindako elkarrizketen transkripzioak eta CESIDen informazio-oharrak barne, Estatu-kolpea emateko saiakeraren aurretik, bitartean eta ondoren. Moncloaren web-orrian eskuragarri dagoen dokumentu-multzoa Barne, Defentsa eta Kanpo Arazoetako ministerioen artean banatutako 153 dokumentuk osatzen dute, eta horrek aukera ematen du egun hartako gertaerak xehetasun handiagoz ulertzeko.

- Goya sarien atarikoa: EITBren parte-hartzea duten hiru filmek hamahiru izendapen jaso dituzte Goya sarietarako. "Maspalomas"ek bederatzi izendapen ditu; "Gaua"k, hiru, eta "Decorado"k, bat. Orotara, euskal ekoizpeneko 47 profesional eta film daude izendatuta larunbatean emango diren sarietarako. Goya sarietara doazen euskal profesionalekin egoteko topaketa antolatuko du EITBk, euskal ikus-entzunezko ekosistema sustatu eta egiten diren lanei zabalkundea emateko duen konpromisoarekin bat eginez.

- AEB-Kuba gatazka:  Kubako Gobernuak salatu du AEBko barku bat "helburu terroristekin infiltratzen" saiatu dela herrialdean. Ontzi hori Kubako kostaldera hurbildu da, eta, segurtasun-indarrekin izandako tiroketa baten ondoren, lau pertsona hil dira. Habanak adierazi duenez, hamar tripulatzaileak AEBn bizi diren kubatarrak dira, eta "delitu- eta indarkeria-jardueraren historial ezaguna" dute, "terrorismo-ekintzak" babesteagatik.

Goya Sariak 2026 Kuba Ameriketako Estatu Batuak Gizartea

