Un accidente en el corredor del Txorierri provoca varios kilómetros de retenciones en sentido Bilbao

Un accidente en el corredor del Txorierri, a la altura de Lezama, ha causado un herido y está provocando varios kilómetros de retenciones en sentido Bilbao. Por momentos, las retenciones se han alargado más de tres kilómetros.

En el accidente, que ha tenido lugar a la altura del kilómetro 24 de la Bi-30, se han visto implicados tres vehículos. Como consecuencia del accidente se ha cerrado un carril.

Asimismo, la avería de un camión en la N-1 ha provocado 2 kilómetros de retenciones en sentido Irun. El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 437, a la altura de Tolosa. No obstante, sobre las 9.30 horas las retenciones estaban ya en vías de solucionarse.