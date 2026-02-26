Trafikoa
Txorierriko igarobidean auto-ilarak eratu dira, Bilborako noranzkoan, istripu baten ondorioz

Hainbat ibilgailuk talka egin dute, Lezama parean.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Auto istripu batek zauritu bat eta hainbat kilometrotako auto-ilarak eragin ditu Txorierriko igarobidean, Lezama parean. Ezbeharra Bilborako noranzkoan gertatu da. Une batzuetan hiru kilometro baino gehiagoko ilarak izan dira.

Ezbeharra Bi-30 errepidean gertatu da, 24. kilometroan, eta hiru autok egin dute talka. Istripuaren ondorioz, errei bat itxi dute.

Era berean, N-1 errepidean kamioi bat matxuratu da eta bi kilometroko ilarak eragin ditu Irunerako noranzkoan. Istripua 437. kilometroan gertatu da, Tolosa parean. Hala ere, 09:30ak aldera ilarak arintzen hasita zeuden, eta egoera normaltzen ari zen.

Trafiko Istripuak Gizartea

