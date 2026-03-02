El programa Udalekuak ofertará 4289 plazas en Euskadi, más que nunca

La campaña Udalekuak de vacaciones estivales para jóvenes, que promueven de manera conjunta las tres diputaciones vascas, ofertará este verano un total de 4289 plazas, el mayor número de las programadas hasta el momento por este servicio en los tres territorios de Euskadi.

Según han informado estas instituciones forales en una nota de prensa, del total de plazas, 4004 serán en euskera y 285 en modalidad bilingüe.

El programa está dirigido a niñas y niños de entre 7 y 13 años, que participarán en la campaña en turnos de siete días, entre el 1 y el 29 de julio.

Por edades, se ofertarán 404 plazas para menores de 7-8 años, todas ellas en euskera. El mayor volumen lo concentrará el tramo de edad de 9 a 11 años, con 2245 plazas (2090 en euskera y 155 bilingües), y por último los menores de 12-13 años contarán con 1640 plazas (1510 en euskera y 130 bilingües).

Por territorios, del total de plazas, 1050 se ofertarán en Gipuzkoa, 1544 en Bizkaia y 1695 en Álava.

Estas cifras suponen un incremento del 4,3 % de plazas respecto al año anterior y permitirán acoger 177 menores más en el conjunto de Euskadi, 50 más en Gipuzkoa, 67 en Álava y 30 en Bizkaia.



Un 5 % de las plazas están reservadas para menores con necesidades especiales con el apoyo de asociaciones especializadas para garantizar su adecuada integración.

El programa conjunto Udalekuak 2026 ha sido presentado este lunes en San Sebastián por el director de Juventud de la Diputación de Gipuzkoa, Isaac Palencia, la directora foral de Cultura de Bizkaia, Begoña de Ibarra, y el director del Instituto de Juventud de Álava, Juanjo Rojo. Un acto que rota anualmente entre las tres capitales vascas.

Durante su intervención, Isaac Palencia ha recordado que "además de ser un espacio de diversión, estos programas fomentan valores esenciales como la autonomía, la convivencia, el euskera, la igualdad o el desarrollo personal y colectivo".

En la comparecencia, Palencia también ha dado cuenta del programa Gazte Oporraldiak, dirigido a adolescentes y que oferta en Gipuzkoa 371 plazas para jóvenes del territorio de entre 14 y 17 años, que podrán disfrutar de turnos vacacionales de 7, 10 y 12 días de duración, en un período comprendido entre el 1 de julio y el 7 de agosto.

¿Cómo inscribirte?

Las inscripciones para participar en el sorteo, tanto en el programa Udalekuak como en Gazte Oporraldiak 2026, podrán realizarse entre el 6 y el 20 de marzo en el caso de Gipuzkoa; del 18 al 27, en Álava; y del 9 al 18 de marzo, en Bizkaia.

Los sorteos públicos se celebrarán el 26 de marzo en Gipuzkoa, el 16 de abril en Álava y el 20 de abril en Bizkaia.