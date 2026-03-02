Udalekuak programak inoiz baino plaza gehiago eskainiko ditu aurten Euskadin: 4.289
Kanpaina 7 eta 13 urte bitarteko haurrei zuzenduta dago, eta zazpi eguneko txandetan parte hartuko dute, uztailaren 1etik 29ra bitartean. Eskaintza osotik, 4.004 plaza euskarazko udalekuetarako izango dira, eta 285, berriz, modalitate elebidunerako.
EAEko hiru aldundiek batera sustatzen duten Udalekuak gazteentzako udako oporren kanpainak 4.289 plaza eskainiko ditu uda honetan, orain arte zerbitzu horrek hiru lurraldeetan programatu dituen plaza kopururik handiena.
Foru erakunde horiek prentsa-ohar batean jakinarazi dutenez, plaza guztietatik 4.004 euskaraz izango dira eta 285, berriz, modalitate elebidunean.
Programa 7 eta 13 urte bitarteko gaztetxoei zuzenduta dago, eta zazpi eguneko txandetan parte hartu ahal izango dute, uztailaren 1etik 29ra bitartean.
Adinaren arabera, zortzi urtetik beherakoentzat 404 plaza eskainiko dira, guztiak euskaraz. Bolumen handiena 9 eta 11 urte bitarteko adin-tarteak izango du: 2.245 plaza (2.090 euskaraz eta 155 elebidun). Azkenik, 12-13 urtetik beherakoek 1.640 plaza izango dituzte (1.510 euskaraz eta 130 elebidun).
Lurraldez lurralde, plaza guztietatik 1.050 Gipuzkoan eskainiko dira; 1.544, Bizkaian; eta 1.695, Araban.
Zifra horien arabera, plaza-kopuruak % 4,3 egin du gora aurreko urtearekin alderatuta, eta 177 adingabe gehiagok parte hartu ahal izango dute: 50 gehiago Gipuzkoan, 67 gehiago Araban eta 30 gehiago Bizkaian.
Plazen % 5 behar bereziak dituzten haurrentzat erreserbatuta daude, elkarte espezializatuen laguntzarekin, integrazio egokia bermatzeko.
Udalekuak 2026 programa aurkeztu dute astelehen honetan Donostian Isaac Palencia Gipuzkoako Foru Aldundiko Gazteria zuzendariak, Begoña de Ibarra Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura zuzendariak eta Juanjo Rojo Arabako Gazteria Institutuaren zuzendariak.
Bere hitzaldian, Isaac Palenciak gogoratu duenez, "dibertitzeko gunea izateaz gain, programa horiek funtsezko balioak sustatzen dituzte, hala nola autonomia, bizikidetza, euskara, berdintasuna eta garapen pertsonal eta kolektiboa".
Agerraldian, Palenciak Gazte Oporraldiak programaren berri ere eman du. Nerabeei zuzenduta dago eta Gipuzkoan 14-17 urteko gazteei 371 plaza eskainiko dizkie. Egitasmo horren bidez, nerabeek 7, 10 eta 12 eguneko oporraldiez gozatu ahal izango dute, uztailaren 1etik abuztuaren 7ra bitartean.
Nola eman izena?
Zozketan parte hartzeko izen-emateak, bai Udalekuak bai Gazte Oporraldiak programetan, martxoaren 6tik 20ra bitartean egin ahal izango dira Gipuzkoaren kasuan; 18tik 27ra bitartean, Araban; eta martxoaren 9tik 18ra bitartean, Bizkaian.
Zozketa publikoak martxoaren 26an egingo dira Gipuzkoan; apirilaren 16an, Araban; eta apirilaren 20an, Bizkaian.
