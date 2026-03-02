AFECCIONES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Interrumpida la circulación ferroviaria entre Irauregi y Karrantza por una incidencia técnica

La incidencia afecta a la línea de ancho métrico Santander-Bilbao y ha obligado a habilitar transporte alternativo por carretera.
Euskaraz irakurri: Irauregi eta Karrantza arteko tren-zirkulazioa etenda, gorabehera tekniko batengatik
author image

EITB

Última actualización

La circulación ferroviaria permanece interrumpida entre Irauregi y Karrantza en la línea de ancho métrico Santander-Bilbao, según ha informado Adif. La avería está relacionada con los sistemas de regulación del tráfico.

El corte del servicio ha obligado a establecer un plan alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros en este tramo, mientras se mantiene suspendido el tránsito de trenes.

Desde Adif han señalado que los técnicos trabajan para resolver la incidencia a la mayor brevedad posible, aunque por el momento no han concretado una previsión para la recuperación del servicio habitual.

La incidencia afecta a una de las conexiones ferroviarias habituales entre Cantabria y Bizkaia, lo que está generando afecciones en los desplazamientos de los usuarios.

Cantabria Bilbao Sociedad

Te puede interesar

Manifestantes portan pancartas con lemas 'Petronor aski da' y 'Nos estáis matando' durante una manifestación para denunciar la fuga de benceno en una planta de Petronor, a 1 de marzo de 2026, en Abanto Zierbena y Muskiz, Vizcaya, País Vasco (España). Un escape de benceno en la refinería de Petronor, en Muskiz, obligó a confinar el pasado jueves 26 de febrero a los 8.000 vecinos de este municipio vizcaíno y a las 2.000 que residen en el barrio de Las Carreras de la vecina localidad de Abanto-Zierbena. David de Haro / Europa Press 01 MARZO 2026;MANIFESTACIÓN 01/3/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Cientos de personas denuncian que Petronor "está matando" a la población de Muskiz y Abanto Zierbena

Vecinos y vecinas de ambas localidades vizcaínas han salido a la calle para protestar contra el escape de benceno de la refinería del pasado jueves, y han denunciado que nadie les avisó hasta última hora del día, pese a que los altos niveles de esta substancia se detectaron a la mañana. Han demandado medidas al Gobierno Vasco para que no se vuelva a repetir. 

Cargar más
Publicidad
X