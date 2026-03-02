Interrumpida la circulación ferroviaria entre Irauregi y Karrantza por una incidencia técnica

La circulación ferroviaria permanece interrumpida entre Irauregi y Karrantza en la línea de ancho métrico Santander-Bilbao, según ha informado Adif. La avería está relacionada con los sistemas de regulación del tráfico.

El corte del servicio ha obligado a establecer un plan alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros en este tramo, mientras se mantiene suspendido el tránsito de trenes.

Desde Adif han señalado que los técnicos trabajan para resolver la incidencia a la mayor brevedad posible, aunque por el momento no han concretado una previsión para la recuperación del servicio habitual.

La incidencia afecta a una de las conexiones ferroviarias habituales entre Cantabria y Bizkaia, lo que está generando afecciones en los desplazamientos de los usuarios.