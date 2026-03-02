Irauregi eta Karrantza arteko tren-zirkulazioa eten dute, arazo tekniko batengatik
Intzidentziak Santander-Bilbo zabalera metrikoko lineari eragiten dio, eta errepide bidezko garraio alternatiboa jarri dute.
Trenbideko zirkulazioa etenda dago Irauregi eta Karrantza artean, Santander-Bilbo zabalera metrikoko linean, Adifek jakinarazi duenez. Matxura trafikoa erregulatzeko sistemekin lotuta dago.
Zerbitzua eten denez, errepide bidezko plan alternatibo bat ezarri da tarte horretan bidaiarien mugikortasuna bermatzeko, trenen zirkulazioa etenda dagoen bitartean.
Adifetik adierazi dutenez, teknikariak intzidentzia ahalik eta azkarren konpontzeko lanean ari dira, baina oraingoz ez dute ohiko zerbitzua berreskuratzeko aurreikuspenik zehaztu.
Intzidentziak Kantabria eta Bizkaia arteko ohiko trenbide-konexioetako bati eragiten dio, eta horrek eragina izaten ari da erabiltzaileen joan-etorrietan.
