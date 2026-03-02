Proyectan dos parques solares en Vitoria-Gasteiz y Arratzua-Ubarrundia con 23 000 paneles
El Gobierno Vasco ha sometido a información pública las solicitudes de autorización para dos nuevos parques solares en Vitoria-Gasteiz y Arratzua-Ubarrundia en los que en conjunto se colocarían más de 23 000 paneles.
El Boletín Oficial del País Vasco publica este lunes esta resolución para los dos proyectos de 5 MWn cada uno, proyectados por la empresa Sociedad de Explotación Fotovoltaica Iota.
El primer proyecto es para la construcción de una planta solar con 11 760 módulos, con una línea de evacuación subterránea de casi 4 kilómetros de longitud y una superficie afectada de 9,6 hectáreas.
Todo el proyecto, Helios Vitoria, se encuentra en el término municipal de Vitoria-Gasteiz y tiene un presupuesto cercano a los 2,3 millones de euros en total.
El segundo proyecto, Helios Vitoria 2, se compone de 11 396 módulos también con una potencia total de MWn y una línea de evacuación de casi 6 kilómetros en tramo subterráneo y otros 2,6 kilómetros de tramo aéreo.
La superficie afectada por este proyecto es de casi 9,9 hectáreas dentro de los términos municipales de Vitoria-Gasteiz y Arratzua-Ubarrundia, con un presupuesto en torno a los 4,6 millones de euros.
Con la publicación de este anuncio se abre un plazo para que la ciudadanía y los organismos puedan examinar la documentación correspondiente a ambos proyectos y, en su caso, presentar alegaciones en el plazo de un mes.
