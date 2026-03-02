Energia berriztagarriak
Bi eguzki-parke proiektatu dituzte Gasteizen eta Arratzua-Ubarrundian, 23.000 panelekin

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak astelehen honetan argitaratu du Sociedad de Explotación Fotovoltaica Iota enpresak proiektatutako 5 MWn-ko bi proiektuetarako ebazpen hau.

(Foto de ARCHIVO) Vista de la instalacion de paneles fotovotaicos realizada por EDP en la metalurgica Exide. REMITIDA / HANDOUT por EDP Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 15/6/2021
Eguzki-panelak. Argazkia: Europa Press.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak jendaurrean jarri ditu Gasteizen eta Arratzua-Ubarrundian bi eguzki-parke berri jartzeko baimen-eskaerak. Parke horietan, orotara, 23.000 panel baino gehiago jarriko lirateke.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak astelehen honetan argitaratu du Sociedad de Explotación Fotovoltaica Iota enpresak proiektatutako 5 MWn-ko bi proiektuetarako ebazpen hau.

Lehenengo proiektuak 11.760 moduluko eguzki-planta bat eraikitzea aurreikusten du, ia 4 kilometroko luzera eta 9,6 hektareako azalera duen lurpeko ebakuazio-linea bat.

Helios Vitoria deiturikoa Gasteizko lurretan kokatuko litzateke eta 2,3 milioi euro inguruko aurrekontua du guztira.

Bigarren proiektua, Helios Vitoria 2, 11.396 moduluk osatzen dute, MWn-eko guztizko potentziarekin. 6 kilometroko ebakuazio linea du lur-azpitik eta beste 2,6 kilometrokoa airetik. 

Proiektu honek ia 9,9 hektareako azalera du da Gasteiz eta Arratzua-Ubarrundia udalerrien lurretan kokatuko da, 4,6 milioi euro inguruko aurrekontuarekin.

Iragarki hau argitaratuta, herritarrek eta erakundeek bi proiektuei dagokien dokumentazioa aztertu ahal izateko eta, hala badagokio, alegazioak aurkezteko hilabeteko epea zabaltzen da.

