Convocan una concentración en Cintruénigo por la muerte de una joven que su familia vincula al acoso escolar

La familia de la fallecida asegura que era víctima de bullying y ciberacoso, una denuncia que se hizo pública a través de una carta leída durante el funeral de la menor.
El Ayuntamiento de Cintruénigo, en una imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Elkarretaratzea deitu dute Cintruenigon, familiak eskola-jazarpenarekin lotu duen neska baten heriotza salatzeko
author image

EITB

Última actualización

Bajo el lema 'El acoso escolar mata',  el Ayuntamiento de Cintruénigo ha convocado una concentración el próximo lunes en memoria de una menor de edad de esta población que ha fallecido tras haber sufrido, según su familia,  acoso escolar

La familia sostiene que detrás del fallecimiento hay una situación prolongada de acoso escolar y ciberacoso, una denuncia que se hizo pública a través de una carta leída por su tía durante el funeral: "No ha sido una enfermedad inevitable ni el destino (...)  ha sido bullying"

Por su parte, el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que, en el ámbito de sus "competencias", el Ejecutivo foral "actuó estrictamente conforme a los protocolos".  "No puedo avanzar más información. Es una información que ahora mismo es reservada y por tanto nos debemos al cumplimiento estricto de la norma", ha señalado.

En respuesta a los medios de comunicación durante la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Remírez ha transmitido "nuestro pésame y nuestro cariño a la familia de la menor fallecida, que tiene toda nuestra solidaridad, nuestro aliento y cariño". También ha querido hacerse "cargo" de "la petición expresa de la familia, que ha señalado que no hagamos uso político de esta cuestión, como desgraciadamente estamos viendo por parte de algún representante público en esta tierra".

 

 

 

 

X