Bilbao recomienda reducir la estancia al aire libre por el aumento de partículas en suspensión

El Ayuntamiento de Bilbao ha recomendado a la población reducir las estancias prolongadas al aire libre ante el aumento de partículas en suspensión detectado en la ciudad debido a una intrusión de polvo sahariano.

En una nota, el Consistorio ha señalado que la recomendación se dirige a la población en general, aunque pone especial énfasis en los colectivos más vulnerables, como las personas con trastornos respiratorios crónicos, enfermedades cardiovasculares o diabetes, además de niños y personas mayores.

Entre las medidas propuestas, el Ayuntamiento aconseja evitar el ejercicio físico o las actividades que impliquen esfuerzo al aire libre, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la concentración de partículas puede ser mayor.

Asimismo, recomienda utilizar el transporte público en la medida de lo posible, evitar el contacto con polvo, polen o animales que puedan provocar alergias y agravar los síntomas asociados a la contaminación atmosférica.

El Consistorio ha indicado que estas recomendaciones se mantendrán hasta que cambien las condiciones meteorológicas y disminuya la presencia de partículas en suspensión en el aire.