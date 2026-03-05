POLVO SAHARIANO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Bilbao recomienda reducir la estancia al aire libre por el aumento de partículas en suspensión

El Ayuntamiento atribuye la situación a una intrusión de polvo sahariano y aconseja extremar las precauciones, especialmente entre personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, menores y mayores.
Bilbao. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Partikula esekien kopurua handitzeagatik aire zabaleko egonaldia murriztea gomendatu du Bilbaok
author image

EITB

Última actualización

El Ayuntamiento de Bilbao ha recomendado a la población reducir las estancias prolongadas al aire libre ante el aumento de partículas en suspensión detectado en la ciudad debido a una intrusión de polvo sahariano.

En una nota, el Consistorio ha señalado que la recomendación se dirige a la población en general, aunque pone especial énfasis en los colectivos más vulnerables, como las personas con trastornos respiratorios crónicos, enfermedades cardiovasculares o diabetes, además de niños y personas mayores.

Entre las medidas propuestas, el Ayuntamiento aconseja evitar el ejercicio físico o las actividades que impliquen esfuerzo al aire libre, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la concentración de partículas puede ser mayor.

Asimismo, recomienda utilizar el transporte público en la medida de lo posible, evitar el contacto con polvo, polen o animales que puedan provocar alergias y agravar los síntomas asociados a la contaminación atmosférica.

El Consistorio ha indicado que estas recomendaciones se mantendrán hasta que cambien las condiciones meteorológicas y disminuya la presencia de partículas en suspensión en el aire.

Bilbao Sociedad

Te puede interesar

Aficionado del Athletic entre seguidores de la Real.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los precios de transporte y alojamiento se disparan en Sevilla para el fin de semana de la final de Copa

La Real Sociedad ha logrado el pase a la final de la Copa del Rey y se enfrentará al Atlético de Madrid el 18 de abril en Sevilla. La afición tiene ahora otro reto: encontrar el modo de desplazarse a la ciudad andaluza y tener dónde dormir durante el fin de semana sin dejarse el bolsillo en el camino, ya que la ilusión, si bien da fuerzas para la búsqueda, no sirve para pagar los gastos.

Cargar más
Publicidad
X