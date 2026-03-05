PARTIKULA ESEKIAK

Bilbon aire zabalean egotea saihestea eskatu dute, Saharako partikulak daudelako airean

Udalak jakinarazi duenez, Saharako hautsa dago airean, eta kontu handiz ibiltzeko aholkatu dute, batez ere arnasketako gaixotasunak edo gaixotasun kardiobaskularrak dituzten pertsonen, txikien eta adinekoen artean.

Bilbo. Argazkia: EITB
Bilboko Udalak aire zabaleko egonaldi luzeak murriztea gomendatu die herritarrei, Saharako hautsa dagoelako airean. Partikula esekiak ugaritu egin dira hirian.

Ohar batean, Udalak adierazi du gomendioa herritar guztiei zuzenduta dagoela, baina arreta berezia jartzen duela kolektibo kalteberenetan, hala nola arnasketa-nahasmendu kronikoak, gaixotasun kardiobaskularrak edo diabetesa duten pertsonengan, baita haurrengan eta adinekoengan ere.

Proposatutako neurrien artean, Udalak ariketa fisikoa edo aire zabalean esfortzua eskatzen duten jarduerak saihestea gomendatzen du, batez ere eguerdian, partikulen kontzentrazioa handiagoa izan daitekeenean.

Halaber, ahal den neurrian garraio publikoa erabiltzea gomendatu du, alergiak eragin ditzaketen hautsik, polenik edo animaliarik ez ukitzea eta kutsadura atmosferikoarekin lotutako sintomak larriagotzea.

Udalak adierazi duenez, gomendio horiek mantendu egingo dira baldintza meteorologikoak aldatu eta airean partikula esekien presentzia murriztu arte.

Bilbo Gizartea

