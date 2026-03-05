Violencia machista
El Gobierno Vasco constata el peso creciente de víctimas jóvenes en las llamadas por violencia machista

En 2025, el servicio SATEVI registró un total de 3087 atenciones telefónicas de 2054 personas demandantes, y más del 90 % fueron por violencia ejercida por la pareja o expareja.
La consejera, Nerea Melgosa, en la presentación de los datos. Foto: Irekia
Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha constatado el peso creciente de las mujeres jóvenes entre las víctimas de violencia machista, la mayoría ejercida por la pareja o expareja, que recurren a su servicio de atención telefónica y acompañamiento al colectivo a través del número 900 840 111.

En vísperas del 8M, Día Internacional de la Mujer, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha presentado los últimos datos correspondientes al servicio vasco de atención telefónica a víctimas de la violencia machista SATEVI.

Se trata de un servicio atendido por profesionales especializados, que ofrecen orientación y apoyo inmediato para activar recursos de protección y acompañamiento, en coordinación con otros servicios.

En 2025 registró un total de 3087 atenciones telefónicas (el 64 % procedentes de Bizkaia, el 20 % de Gipuzkoa, el 14 % de Álava y el resto de fuera de Euskadi) de 2054 personas demandantes.

1495 víctimas atendidas

De las atenciones realizadas por los profesionales de SATEVI, un total de 1495 fueron a mujeres víctimas. De las mujeres de las que se dispone el dato de edad (605), el grupo más numeroso (26,9 %) fue el de 41 a 50 años, pero cerca queda el del tramo de 18 a 30 años (casi 23 %) y el de 31 a 40 años (21,8 %), lo que muestra un peso creciente de las mujeres jóvenes en el servicio.

La mayoría de las víctimas (en torno al 76 %) fueron de nacionalidad española y casi el 45 % tenía hijas e hijos menores u otras personas a su cargo. Según el número de menores a cargo, los profesionales de SATEVI estiman que más de mil menores podrían estar en riesgo de desprotección por exposición a la violencia.

La consejera Melgosa ha destacado que casi 8 de cada 10 atenciones (79 %) fueron realizadas por las propias mujeres en situación de violencia y el 15 % por personas allegadas que pedían pautas para ayudar y acompañar. "El entorno es clave" para poder salir de situaciones de violencia, ha señalado la consejera.

Violencia de la pareja o expareja

Al cierre de 2025, se confirma que más del 90 % de las llamadas al servicio telefónico fueron por violencia ejercida por parte la pareja o expareja, tras registrarse un incremento de casi un 3 % en relación con el año anterior.

Las llamadas por violencia intrafamiliar de género supusieron el 5 % y las vinculadas a delitos contra la libertad sexual un 4 %.

Dentro de la violencia ejercida por la pareja o expareja, en el 100 % de los casos se detectó violencia psicológica. Además, en el 69 % de los casos hubo violencia física, en el 36 % violencia sexual y en el 35 % violencia económica.

En más del 92 % de las intervenciones, los profesionales de Satevi realizaron una labor de acompañamiento y, cuando lo vieron necesario, recurrieron a servicios presenciales de atención. Cuando se orientó a recursos, destacaron el Servicio de Atención a la Víctima (10,6 %) o los servicios sociales (8,4 %).

Canal de atención por chat

Gran parte de llamadas atendidas en 2025 (el 40 %) fueron derivadas al servicio vasco por el 016, el teléfono oficial en España de atención a víctimas de violencia género. Para este año, el servicio trabaja en la implantación de un canal de atención mediante chat y el diseño de un plan de intervención comunitaria para reforzar la coordinación territorial.

La consejera Melgosa ha defendido la necesidad de contar con este servicio y ha animado a recurrir a él: "Si estáis viviendo una situación de violencia, llamad al 900 840 111. Hay salidas y hay recursos", ha afirmado.

