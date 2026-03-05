Temporada de txotx 2026
Uber aplicará un 20 % de descuento en viajes para ir o volver de una sagardotegi en Gipuzkoa

Esta oferta ha sido posible gracias al acuerdo en Gipuzkoa entre Uber, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa y la Asociación de Siderías para esta temporada de txotx.
sidra sagardoa sidreria sagardotegia txotx efe
Imagen de archivo del interior de una sagardotegi. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Gipuzkoan sagardotegi batera joateko edo handik itzultzeko Uber erabiltzen duten pertsonek % 20ko deskontua izango dute
author image

EITB

Última actualización

Las personas que usen el servicio de Uber para ir a una sidrería de Gipuzkoa o volver de ella tendrán un descuento del 20 % en el precio gracias a un acuerdo entre Uber, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa y la Asociación de Siderías para esta temporada de txotx.

Las personas usuarias de las sagardotegis podrán beneficiarse de este descuento cuando el viaje tenga origen o destino en una de las 40 sidrerías de Donostia, Astigarraga, Hernani, Urnieta y Usurbil, hasta finales de mayo, cuando termine la temporada de txotx.

¡Comienza la temporada del txotx en Gipuzkoa!
Sidra Gipuzkoa Turismo Euskadi Sociedad

