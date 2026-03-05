Uber aplicará un 20 % de descuento en viajes para ir o volver de una sagardotegi en Gipuzkoa
Las personas que usen el servicio de Uber para ir a una sidrería de Gipuzkoa o volver de ella tendrán un descuento del 20 % en el precio gracias a un acuerdo entre Uber, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa y la Asociación de Siderías para esta temporada de txotx.
Las personas usuarias de las sagardotegis podrán beneficiarse de este descuento cuando el viaje tenga origen o destino en una de las 40 sidrerías de Donostia, Astigarraga, Hernani, Urnieta y Usurbil, hasta finales de mayo, cuando termine la temporada de txotx.
Te puede interesar
Será noticia: La afición de la Real mira a Sevilla, tragedia de Santander, y última hora desde Oriente Próximo
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Convocan una concentración en Cintruénigo por la muerte de una joven que su familia vincula al acoso escolar
La familia de la fallecida asegura que era víctima de bullying y ciberacoso, una denuncia que se hizo pública a través de una carta leída durante el funeral de la menor.
Los ertzainas que intervinieron tras la presunta agresión de otros agentes a dos personas en Sestao no usaron sus cámaras
El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, destaca que no llevar activados estos dispositivos supone un incumplimiento de la normativa.
Las dos aficiones animan con fuerza a sus equipos para hacerse con el billete a Sevilla
El de hoy es algo más que un derbi, ya que está en juego el pase a la final de Copa. Los aficionados y las aficionadas de ambos equipos son conscientes de ello y han recibido calurosamente a sus jugadores a su llegada al estadio.
Dos jóvenes de Barakaldo y una de Balmaseda, entre las personas fallecidas en el accidente de Santander
La Delegación del Gobierno en Cantabria ha informado que los cinco fallecidos son dos chicas de 19 años vecinas de Barakaldo (Bizkaia), un chico de 21 años de Balmaseda (Bizkaia), otra joven de 22 años de Igollo de Camargo (Cantabria), y la quinta, de Almería, de 20 años. La joven ingresada en el hospital desde ayer es de Elvillar (Álava) y tiene 19 años.
Barakaldo y Balmaseda lamentan la muerte de los tres jóvenes vizcaínos en Santander
Fallecieron en un accidente ocurrido este martes al colapsar la pasarela costera de El Bocal en Santander. Además, hay otra joven de Álava ingresada en el hospital. En total, en el siniestro murieron cinco personas, y hay otra chica desaparecida.
El Gobierno Vasco ofrece su apoyo a las familias de las personas fallecidas en Santander
El lehendakari ha calificado el accidente de "terriblemente cruel". La Ertzaintza ha informado a las familias del fallecimiento de los tres jóvenes vascos: dos chicas de 19 años de Barakaldo y un chico de 21 de Balmaseda.
¿Qué sabemos, y qué no, del accidente de Santander?
Se investigan las circunstancias del accidente ocurrido en la tarde del martes en la zona de El Bocal de Santander, cuando una de las pasarelas se vino abajo, causando la muerte de cinco personas, entre ellas tres vascas.
Las víctimas eran estudiantes de La Granja de Heras, un centro referente en formación agraria y medioambiental
Su ciclo de Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal, del que formaban parte las víctimas de la tragedia, prepara a los estudiantes para gestionar explotaciones ganaderas y colaborar con equipos veterinarios.