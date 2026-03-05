Las personas que usen el servicio de Uber para ir a una sidrería de Gipuzkoa o volver de ella tendrán un descuento del 20 % en el precio gracias a un acuerdo entre Uber, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa y la Asociación de Siderías para esta temporada de txotx.

Las personas usuarias de las sagardotegis podrán beneficiarse de este descuento cuando el viaje tenga origen o destino en una de las 40 sidrerías de Donostia, Astigarraga, Hernani, Urnieta y Usurbil, hasta finales de mayo, cuando termine la temporada de txotx.