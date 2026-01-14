Temporada de txotx
¡Comienza la temporada del txotx en Gipuzkoa!

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hasi da txotx denboraldia Gipuzkoan!

Este año la selección vasca de pelota ha abierto el primer barril de sidra en la sidrería Petritegi de Astigarraga. En total se han producido 10 millones de litros de sidra, de los cuales 3,1 millones son Euskal Sagardoa, elaborada con manzana autóctona. Celebran la buena cosecha.

Sidra Sociedad

