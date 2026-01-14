Hasi da txotx denboraldia Gipuzkoan!
Petritegi sagardotegian, euskal pilota selekzioa lagun, ireki dute aurtengo sagardoaren lehenengo upela. 3,1 milioi tona dira guztira, eta ezaugarriei dagokienez, arinxeagoa. 46 sagardotegi prest dira gaurtik aurrera bisitariak jasotzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Auzitegi Gorenak espetxealdi iraunkor berrikusgarria ezarri dio Aizarnazabalgo krimenaren akusatuari
Auzitegi Gorenak atzera bota du kondenatuaren defentsak jarritako kasazio-errekurtsoa, eta hilketa hiperastunduaren delitu baten errudun jo du.
Hamaika urteko espetxe-zigorra ezarri diote gizon bati, Zizur Nagusian hilketa saiakera batean biktima paraplegiko uzteagatik
Auzipetuak, Iruñekoa eta nahasmendu psikiko bat diagnostikatuta duenak, 3 milioi euroko kalte-ordaina eman beharko dio biktimari. Gertakarien egunetik behin-behineko espetxealdian egon da, eta, aurrerantzean, ezingo du kaltetuarekin komunikatu ez eta harengana 200 metro baino gutxiagora hurbildu ere, 20 urtez. Gainera, espetxetik atera ostean, zaintzapean egongo da, aske, 10 urte gehiago.
Martxan da Hernanin txotx denboraldian autobusentzako aparkalekua erreserbatzeko sistema
Txotx denboraldiaren kudeaketa hobetzea du helburu erreserba sistema berriak. Autobus pribatuek 60 euroko tasa ordaindu beharko dute (9 eta 34 plaza artean) eta 100 eurokoa, 35 plaza baino gehiagokoek. Dena dela, lehen hiru larunbatetan (urtarrilaren 24an eta 31n eta otsailaren 7an) doan izango da, baina derrigorrez erreserba eginda.
Artxibatu egin dute Iruñeko unibertsitateko karparen inguruan egindako sexu-erasoagatiko salaketa
Erasoa urriaren 23ko gauean gertatu zen, Iruñeko unibertsitate-karpatik gertu. Emakume gazte bat bortxatu zuten, eta Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman zuten. Ustez inplikatuta zeuden lau gizon atxilotu eta espetxeratu zituzten, baina, DNA probak haien profil genetikoarekin bat ez zetozela egiaztatu ondoren, epaileak aske utzi zituen lau espetxeratuak.
2025. urtea beroenetan hirugarrena izan zen, eta 2023tik izandako batezbestekoak 1,5 °C-ko muga gainditu du
2025ean, munduko batez besteko tenperatura 14,97 °C-koa izan zen, 1991-2020 erreferentziako aldiko batezbestekoa baino 0,59 °C beroagoa. Europan ere 2025a beroenetan hirugarrena izan zen, batez besteko tenperatura 10,41 °C-koa izan baitzen, 2024ko errekorra baino 0,30 °C baxuagoa baina batezbestekoa baino 1,17 °C altuagoa.
Urtebete igaro da Iruñeko Planetarioan sutea gertatu zenetik
Nafarroako Gobernuak eta Planetarioaren kudeatzen duen NICDO enpresa publikoak azaldu dutenez, azpiegitura eraberritu eta zientzia eta astronomiako dibulgaziorako gune bilakatu nahi dute.
Aldundiak gogorarazi du Bizkaibizi zerbitzua 16 urtetik gorakoentzat dela soilik, eta adingabeei uzteak erantzukizun ekonomikoak dakartzala
Portugaleteko Udaltzaingoa gizon baten heriotza ikertzen ari da; bizikleta elektriko batek harrapatu zuen. Antza denez, 15 urteko adingabe bat zihoan harekin. Aldundiak ohartarazi duenez, Bizkaibizi zerbitzuaren "kontuaren titularra den pertsona helduak ekonomikoki erantzungo die hirugarrenei eragindako kalteei".
Gaur abiatuko da sagardo denboraldia Gipuzkoan
Sagardun Patzuergoa erakundeak antolatuta, Astigarragako Petritegi sagardotegian emango diote hasiera txotx denboraldiari, eguerdian.
Adin txikiko bat atxilotu du Ertzaintzak Agurainen, jihadismo erradikalean murgildu delakoan
EITBk jakin duenez, gaztea, Aguraingo institutuko ikaslea, aurpegia estalita eta motxila batekin ibili zen ikastetxearen inguruetan. Haren jarrerak zentroko langileen susmoak piztu zituen, eta Ertzaintzari deitu zioten. Gaur gaztearen etxebizitza miatu du Poliziak.