Buscan a una menor de 17 años desaparecida en Fustiñana

Según la información difundida, la joven mide aproximadamente 1,60 metros,  tiene constitución delgada, ojos marrones y cabello negro.

Euskaraz irakurri: Fustiñanan desagertutako 17 urteko neska baten bila ari dira
EITB

Última actualización

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) del Gobierno de España ha solicitado colaboración ciudadana para localizar a una joven de 17 años, desaparecida desde el pasado 9 de marzo en Fustiñana.

Según los datos facilitados en el aviso de búsqueda, la joven mide 1,60 metros y tiene constitución delgada, ojos marrones y pelo negro.

La desaparición ha sido comunicada a través de los canales oficiales del CNDES, que solicita la colaboración ciudadana y recuerda que cualquier dato relevante puede comunicarse a través del teléfono 091 de la Policía Nacional o del 116000.

La investigación permanece abierta mientras continúan las labores para tratar de localizar a la menor.

