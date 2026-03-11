Detenido en Colombia un hombre reclamado por el juzgado de Tafalla por una agresión sexual en Navarra

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional de Colombia, ha localizado y detenido en Tuluá (Colombia) a un hombre reclamado por un juzgado de Tafalla (Navarra) por un delito de agresión sexual cometido en 2020.

La detención se produjo el pasado sábado 7 de marzo por los agentes de la Sección de Interpol en la ciudad colombiana en cumplimento de una orden internacional de detención con fines de extradición.

Los hechos por los que ha sido detenido se remontan a julio del 2020 y están siendo instruidos por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tafalla, en Navarra. Fue este tribunal el que emitió una orden internacional de detención en febrero de este año.

El detenido ha sido puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación de Colombia mientras se inician los trámites legales para su extradición.