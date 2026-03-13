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El enlace entre la AP-8 y la AP-1 se permanecerá cerrado el domingo por la noche para tareas de mantenimiento en el túnel de Eitza

El cierre tendrá lugar, en sentido Bilbao, a partir de las 21:00 horas hasta las 05:00 horas. Las y los usuarios que circulen sentido Bilbao y deseen enlazar la AP-8 con la AP-1 deberán salir en Eibar para realizar un cambio de sentido y utilizar el ramal de enlace con la AP-1 sentido Vitoria-Gasteiz.
Euskaraz irakurri: AP-8aren eta AP-1aren arteko lotunea itxiko dute igande gauean Eitzako tunelean mantentze-lanak egiteko
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Agencias | EITB

Última actualización

El enlace entre la AP-8 y la AP-1 se cerrará este domingo por la noche debido a labores de mantenimiento en el túnel de Eitza, según ha informado la Diputación foral de Gipuzkoa en un comunicado.

El cierre tendrá lugar, en sentido Bilbao, a partir de las 21:00 horas hasta las 05:00 horas. Las y los usuarios que circulen sentido Bilbao y deseen enlazar la AP-8 con la AP-1 deberán salir en Eibar para realizar un cambio de sentido y utilizar el ramal de enlace con la AP-1 sentido Vitoria-Gasteiz.

Autopista A8 Autopista AP-1 Gipuzkoa Sociedad

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