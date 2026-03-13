El enlace entre la AP-8 y la AP-1 se cerrará este domingo por la noche debido a labores de mantenimiento en el túnel de Eitza, según ha informado la Diputación foral de Gipuzkoa en un comunicado.



El cierre tendrá lugar, en sentido Bilbao, a partir de las 21:00 horas hasta las 05:00 horas. Las y los usuarios que circulen sentido Bilbao y deseen enlazar la AP-8 con la AP-1 deberán salir en Eibar para realizar un cambio de sentido y utilizar el ramal de enlace con la AP-1 sentido Vitoria-Gasteiz.