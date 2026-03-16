TRÁFICO
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Colapso en el Txorierri por una colisión entre nueve vehículos a la altura de Asua

El accidente ha obligado a cortar tres de los cuatro carriles de la vía en plena hora punta y está afectando a ambos lados de la ría; las retenciones afectan a La Avanzada, Rontegi, Barakaldo y Cruces. Además otro accidente cerca de San Mames provoca retenciones en la A8 sentido Cantabria. 

Retenciones en Txorierri. Foto: @TrafikoEJGV
Euskaraz irakurri: Hiru errei itxi dituzte Txorierrin, Asua parean izandako talkaren ondorioz
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EITB

Última actualización

Mañana muy complicada en las carretera de Bizikaia. Una colisión múltiple entre nueve vehículos registrada a las 06:50 en el corredor del Txorierri (Bi-30), a la altura de Asua, está provocando importantes retenciones de tráfico.  El siniestro ha obligado a cortar tres de los cuatro carriles de la carretera en sentido Erletxes.

Las retenciones afectan también a Rontegi, La Avanzada, Barakaldo y Cruces. 

El Departemento de Seguridad informa de que tres personas han resultado heridas leves en este accidente. 

Los servicios de tráfico trabajan en la zona para gestionar la circulación y retirar los vehículos implicados en el accidente. 

Además, dos vehículos ha colisionado en la BI-10 a la altura de San Mames y se ha tenido que cerrar un carril. Se han formado retenciones que llegan hasta Miribilla en sentido Cantabria. 

En la misma carretera, pero en sentido Gipuzkoatambién se registran grandes retenciones desde Basurto hasta Malmasin, como consecuencia de la gran afluecia de vehículos. 

Accidentes de Tráfico Tráfico Sociedad

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