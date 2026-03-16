Auto-ilara luzeak Txorierri errepidean, Asua parean bederatzi autoren artean izandako talka baten ondorioz

Istripuaren ondorioz, bideko lau erreietatik hiru itxi behar izan dituzte puntako orduan, eta auto-ilara luzeak sortu dira inguruan: Artatzan, Arrontegin, Barakaldon eta Gurutzetan. Arazoak daude, halaber, A8an, San Mames parean izandako istripu baten ondorioz Kantabriarantz, eta trafiko astunagatik Gipuzkoako noranzkoan. 

Auto-ilarak Txorierrin. Argazkia: @TrafikoEJGV
Goiz konplikatua Bizkaiko errepideetan  Auto-ilara luzeak sortu dira  BI-30 Txorierriko errepidean, Asua parean, 06:50 aldera bederatzi autoren artean izandako istripuaren ondorioz. Erletxetarako noranzkoan errepideko lau erreietatik hiru itxi behar izan dituzte. 

Ondorioz, auto-ilara luzeak sortu dira eta Arrontegitik eta Artatzatik datozen sarbideetan, bai eta Barakaldon eta Gurutzetan ere, Bilbo ekialdean, oro har, trafikoa motela da. 

Segurtasun Sailaren arabera, hiru lagun arin zauritu dira istripu horretan. 

09:30ean garabiak lanean ari ziren martxuratutako ibilgailuak erretiratzeko baina auto-ilarak luzeak ziren artean. 

Horrez gain, BI-10 errepidean San Mames parean elkar jo dute bi autok eta hiru erreietako bi itxi behar izan dute. Auto-ilarak Miribilaraino iritsi Kantabriarako noranzkoan, eta, Donostiarantz, istripurik egon ez bada ere, auto-ilarak daude trafiko-astunagatik.  

