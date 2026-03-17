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Detenidos en Bilbao un hombre de 76 años y una mujer de 38 acusados de agresión sexual

La víctima es otra mujer con la que habrían subido a un piso de la calle Karmelo, en Santutxu.
(Foto de ARCHIVO) Coche patrulla de la Policía Municipal de Bilbao EUROPA PRESS 22/1/2026
Imagen de recurso de la Policía Municipal de Bilbao. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: 76 urteko gizon bat eta 38 urteko emakume bat atxilotu dituzte Bilbon, sexu-erasoa egotzita
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Agencias | EITB

Última actualización

La Policía Municipal de Bilbao ha detenido a un hombre de 76 años y a una mujer de 38 presuntamente por agredir sexualmente a otra mujer en un piso del barrio bilbaíno de Santutxu.

Según han informado este martes fuentes de la Policía Municipal de Bilbao, los hechos se produjeron pasadas las cinco de la madrugada del pasado domingo, después de que la denunciante subiese a un piso de la calle Karmelo con un conocido y dos mujeres más.

La víctima declaró que en el domicilio le realizaron tocamientos sin su consentimiento, tras lo cual abandonó la vivienda.

La víctima dio aviso a la Policía Municipal de Bilbao y agentes de este cuerpo accedieron al piso y detuvieron al hombre y a la mujer citados, a los que se les imputa un delito de agresión sexual.

Las mismas fuentes han señalado que la otra mujer ha sido considerada testigo de los hechos.

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