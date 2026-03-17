76 urteko gizon bat eta 38 urteko emakume bat atxilotu dituzte, Bilbon, emakume bati sexu-erasoa egiteagatik
Biktima atxilotuekin batera Santutxuko Karmelo kaleko etxebizitza batera igo omen zen.
Bilboko Udaltzaingoak 76 urteko gizon bat eta 38 urteko emakume bat atxilotu ditu, Bilboko Santutxu auzoko etxebizitza batean emakume bati sexu-erasoa egin diotelakoan.
Bilboko Udaltzaingoak astearte honetan jakitera eman duenez, gertakariak igande goizaldeko bostak pasata izan ziren. Salaketa-jartzailea Karmelo kaleko etxebizitza batera igo zen, ezagun batekin eta beste bi emakumerekin.
Biktimak adierazi duenez, etxebizitzan zegoenean baimenik gabe ukituak egin zizkioten. Ondoren, alde egin zuen.
Biktimak Bilboko Udaltzaingoari abisua eman zion, eta agenteak etxebizitzara sartu ziren, aipatutako gizona eta emakumea atxilotzeko. Sexu-eraso delitu bat egotzi diete.
Iturri horren arabera, beste emakumea gertakarien lekuko gisa hartu dute.
Tratu txarrak pairatzen dituzten emakumeentzako gida
Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ez ahaztu ezabatzea.
