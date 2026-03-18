El derecho al empadronamiento será la reivindicación principal de los participantes en la 29 edición de la Marcha contra el Racismo y la Xenofobia que el próximo domingo discurrirá entre el distrito pasaitarra de Trintxerpe y San Sebastián.



Las asociaciones organizadoras de la marcha, SOS Arrazakeria, Medicusmundi y la Coordinadora de ONGD de Euskadi, han ofrecido este miércoles una rueda de prensa en la que han explicado que casi medio centenar de colectivos secundan esta movilización que se desarrollará bajo el lema "Sin padrón no existo".



De esta manera, pretenden reclamar "unos criterios transparentes comunes que hagan efectivo el derecho al empadronamiento", además de "denunciar la barrera infranqueable que supone el padrón municipal en la actualidad, impidiendo a miles de personas acceder a derechos fundamentales".



"Venimos a hablar de vecinos que son invisibles para la administración" han resaltado, al tiempo que han reclamado "una sociedad que ponga en el centro los derechos de todas las personas en todos los lugares".