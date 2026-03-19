Herida una mujer de 32 años tras ser atropellada por un vehículo en Pamplona
Un mujer de 32 años ha sufrido heridas de pronóstico reservado tras ser atropellada por un vehículo esta madrugada en el barrio de Arrosadía de Pamplona.
El suceso ha tenido lugar a las 07:32 horas a la altura del número 4 de la calle Fernando Remacha, donde la peatona ha sido atropellada por un vehículo y ha sufrido un politraumatismo.
Una ambulancia medicalizada la ha trasladado al Hospital Universitario de Pamplona (HUN) mientras la Policía Municipal se hacía cargo de la investigación.
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