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Herida una mujer de 32 años tras ser atropellada por un vehículo en Pamplona

El atropello ha ocurrido a las 07:32 horas en el barrio de Arrosadía. La mujer ha sufrido un politraumatismo y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Pamplona, con pronóstico reservado.
Euskaraz irakurri: 32 urteko emakume bat zauritu da Iruñean, ibilgailu batek harrapatuta
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EITB

Última actualización

Un mujer de 32 años ha sufrido heridas de pronóstico reservado tras ser atropellada por un vehículo esta madrugada en el barrio de Arrosadía de Pamplona.

El suceso ha tenido lugar a las 07:32 horas a la altura del número 4 de la calle Fernando Remacha, donde la peatona ha sido atropellada por un vehículo y ha sufrido un politraumatismo.

Una ambulancia medicalizada la ha trasladado al Hospital Universitario de Pamplona (HUN) mientras la Policía Municipal se hacía cargo de la investigación. 

Accidentes de Tráfico Víctimas de accidentes de tráfico Tráfico Pamplona Sociedad

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