32 urteko emakumezko bat zauritu da Iruñean, ibilgailu batek harrapatuta

Ezbeharra 07:32an gertatu da, Arrosadia auzoan. Emakumeak kolpe ugari jasan ditu, hortaz, Iruñeko Unibertsitate Ospitalera eraman dute, pronostiko erreserbatuarekin.

author image

EITB

Azken eguneratzea

32 urteko emakume bat zauritu da ostegun goizalde honetan Iruñean, ibilgailu batek harrapatuta. Emakumeak pronostiko erreserbatua du.

Ezbeharra 07:32an izan da, Fernando Remacha kaleko 4. zenbakian. Ibilgailu batek oinezkoa harrapatu du, eta kolpe anitz jasan ditu.

Anbulantzia medikalizatu batek Iruñeko Unibertsitate Ospitalera eraman du, eta Udaltzaingoak hartu du ikerketa bere gain. 

Trafiko Istripuak Trafiko istripuen biktimak Trafikoa Iruñea Gizartea

Publizitatea
