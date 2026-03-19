La primera jornada del puente ha arrancado con retenciones en la A-8 a la altura de Biriatu, en sentido Baiona, donde la salida de vehículos hacia Iparralde está provocando tráfico lento desde primeras horas.

Por otro lado, también se registran complicaciones en Bizkaia. En la A-8, en dirección hacia Cantabria, se acumulan retenciones desde la Margen Izquierda que alcanzan al menos la zona de Islares, lo que está generando demoras para quienes acceden al territorio.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución y planificar los desplazamientos, ante la previsión de que el tráfico continúe siendo intenso durante buena parte del día.