ZUBIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Goiz gorabeheratsua A-8an: ilarak Biriatun, eta auto-pilaketak Kantabriarako noranzkoan, Ezkerraldetik

Zubiaren hasieran trafiko-eragozpenak izaten ari dira A-8 autobidean. 

Auto-ilarak, Biriatun. Argazkia: @TrafikoEJGV

author image

EITB

Azken eguneratzea

Zubiaren lehen eguna auto-ilarekin hasi da A-8an, Biriatu parean, Baionarako noranzkoan, eta ibilgailuak Iparraldera irteteak zirkulazio motela eragin du lehen orduetatik.

Bestalde, Bizkaian arazoak daude, Kantabriarako noranzkoan, Ezkerraldetik, autoak pilatzen hasi direlako. 

Arreta handiz gidatzeko eta joan-etorriak planifikatzeko gomendatu du Trafiko Zuzendaritzak, egunaren zati handi batean trafikoak sarria izaten jarraituko duelakoan.

Trafiko Istripuak Trafikoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

ELAk adierazi du CCOOko kide batzuek euskaldunen hizkuntza eskubideen aurkako kanpaina abiatu dutela

ELAk  adierazi du bat datorrela AEKrekin, Korrikaren antolatzailearekin, eta babestu egin du CCOOren zuzendaritza lasterketatik baztertzeko erabakia. ELA sindikatuak “euskararen aurka antolatutako kanpaina” baten parte izatea leporatu die CCOOko kide batzuei, eta, zentzu horretan, erabat "koherentea" iruditzen zaio Korrikan parte ez hartzen ez uzteko erabakia hartu izana.

KORRIKA 22 2022 AEK HITZEKIN
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

CCOO Korrikatik kanpo geratu da, AEK-k erabaki baitu sindikatuak ez duela lekukoa eramango, "euskararen aurkako jarrerak sustatzen" dituelakoan

Ohar baten bidez, AEK-k argitu duenez, AEKren Nazio Kontseilua CCOO Euskadiko ordezkariekin bildu zen astelehenean, eta Argia aldizkariak argitaratutako informazioari "sinesgarritasun osoa" emanda, CCOOko kideei jakinarazi zieten "bateraezinak" zirela "euskararen aurkako jardunbide horiek sustatzea eta Korrikan lekukoa eramatea".

Gehiago ikusi
