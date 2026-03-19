INCENDIO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un herido en un incendio ocurrido en el centro de Baiona

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sutea izan da Baionan ostegunean, martxoaren 19an, eta pertsona bat erietxera eraman dute
author image

EITB

Última actualización

El fuego se ha originado sobre las 14:15 horas en el restaurante de un edificio situado en la calle Tonneliers de Baiona. 

Los bomberos han desalojado el edificio y han tenido que evacuar a un hombre que se encontraba en la tercera planta. El hombre ha sido trasladado al hospital de Baiona por inhalación de humo. 

Los bomberos han conseguido apagar las llamas. No obstante, como medida preventiva, se han cortado la electricidad y el gas del barrio, afectando a unas 500 viviendas. 

El edificio ha sufrido numerosos desperfectos. Su estado deberá ser analizado en las próximas horas y los vecinos tendrán que pasar la noche fuera de sus casas.

Baiona Incendios Sociedad

Te puede interesar

KORRIKA 22&nbsp;2022 AEK HITZEKIN
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

CC. OO. no participará en Korrika tras la decisión de AEK de apartarle del testigo por "fomentar actitudes contra el euskera"

A través de un comunicado, AEK ha aclarado que el Consejo Nacional de AEK se reunió el lunes con representantes de CC. OO. Euskadi y, dando "plena credibilidad" a la información publicada por la revista "Argia", comunicaron a los miembros del sindicato que era "incompatible promover prácticas en contra del euskera y llevar el testigo de Korrika".

Cargar más
Publicidad
X